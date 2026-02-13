Gobierno de Trump pagó 32 millones de dólares a cinco países para aceptar a unos 300 deportados

La administración Trump ha gastado más de un millón de dólares por persona para deportar a algunos inmigrantes a países con los que no tienen ninguna conexión, sólo para ver a muchos devueltos a sus países de origen con un gasto aún mayor para los contribuyentes, según una nueva investigación del Congreso.

Un informe de 30 páginas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los demócratas, publicado el jueves, detalla cómo el gobierno de Estados Unidos pagó más de 32 millones de dólares a cinco gobiernos extranjeros, incluidos algunos de los regímenes más corruptos del mundo, para aceptar a aproximadamente 300 nacionales de terceros países deportados de Estados Unidos.

En el caso más extremo, el gobierno pagó a Ruanda 7,5 millones de dólares, más un estimado de 601.864 dólares en gastos de vuelo, para acoger a tan solo siete personas (aproximadamente 1,1 millones de dólares por persona, según el análisis del informe de los datos de gasto público y los registros de vuelo).

De igual manera, el gobierno pagó a Guinea Ecuatorial 7,5 millones de dólares para acoger a 29 personas, con un coste estimado para los contribuyentes de 282.126 dólares por persona. Palaos recibió 7,5 millones de dólares sin vuelos documentados, Esuatini 5,1 millones de dólares por 15 personas y El Salvador 4,76 millones de dólares por unas 250 personas.

El personal del comité indicó que el Departamento de Estado está gestionando acuerdos de deportación con entre 70 y 80 países.

Más del 80 % de los migrantes enviados a estos países ya han regresado a sus países de origen o están en proceso de hacerlo, según la investigación, lo que plantea la pregunta de por qué no fueron deportados directamente desde el principio.

“La administración Trump a veces paga al país para que lleve a personas, las transporta en avión y luego paga para que regresen a su país de origen. No tiene sentido”, declaró un funcionario estadounidense al personal del comité, según el informe, el primero de este tipo bajo la segunda administración Trump.

“Esta es una táctica intimidatoria para que puedan decirle a la gente aquí en Estados Unidos: si no se autodeportan, podrían ser enviados a Sudán del Sur. Podrían ser enviados a Esuatini”, declaró un miembro del comité a The Guardian. “Realmente creo que ese es un factor determinante, tanto por el ritmo como por la forma en que lo han estado llevando a cabo”.

Esta práctica ha resultado en que el gobierno estadounidense pague dos veces el viaje de algunos deportados.

En un caso, un ciudadano jamaiquino fue enviado a Esuatini, un país del sur de África, por un costo estimado de más de 181.000 dólares, para luego ser devuelto a Jamaica en vuelos financiados por Estados Unidos semanas después.

El gobierno jamaiquino declaró públicamente que “no había rechazado el regreso de ninguno de sus ciudadanos”, contradiciendo las afirmaciones de la administración de que solo se recurre a terceros países cuando los gobiernos nacionales se niegan a aceptar el regreso de los deportados.

“Pasamos gran parte del año pasado escuchando cómo debemos reducir el despilfarro y el gasto”, dijo el diputado. “No estamos gastando millones de dólares en asistencia exterior ni en salud, ahorrando para el cuidado infantil, la salud materna, las enfermedades, las epidemias y la hambruna en todo el mundo, pero sí los estamos gastando en esto”.

La administración ha defendido las deportaciones alegando que debe enviar a los inmigrantes a terceros países cuando son “tan singularmente bárbaros que sus propios países no los aceptan de regreso”, como escribió el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa de junio .

Pero el informe documenta múltiples casos en los que los gobiernos de origen estaban dispuestos a aceptar a sus nacionales o nunca fueron contactados adecuadamente.

Los documentos judiciales muestran que, en varios casos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos no solicitó documentos de viaje a sus países de origen o no les dio a los gobiernos tiempo suficiente para procesarlos.

La presidenta de México afirmó que su gobierno nunca fue informado antes de la deportación de un ciudadano mexicano a Sudán del Sur, el segundo país más corrupto del mundo, según Transparencia Internacional .

El informe identifica una falta de supervisión sobre los millones de dólares enviados a gobiernos extranjeros, varios de los cuales tienen antecedentes documentados de corrupción y abusos contra los derechos humanos.

Guinea Ecuatorial, que recibió 7,5 millones de dólares para acoger a 29 personas, ocupa el puesto 172 entre 182 países en materia de corrupción, según Transparencia Internacional.

El pago supera toda la asistencia estadounidense brindada al país en los últimos ocho años en conjunto.

A pesar de estas señales de alerta, no hay evidencia de que el Departamento de Estado esté monitoreando el uso de los fondos.

El departamento parece depender de los propios gobiernos extranjeros para informar sobre el gasto, en lugar de recurrir a los auditores independientes que suelen supervisar la asistencia estadounidense.

En el caso de El Salvador, que recibió al menos 4,76 millones de dólares, más de 250 venezolanos fueron deportados desde Estados Unidos y detenidos en la prisión CECOT, donde Human Rights Watch ha documentado denuncias creíbles de tortura.

El gobierno también devolvió a varios líderes de la pandilla MS-13 que habían servido como informantes estadounidenses, lo que socavó una larga investigación federal, según el informe.

La investigación revela que la administración ha llevado a cabo estos acuerdos mediante negociaciones opacas que implican concesiones políticas o tácticas de presión.

Sudán del Sur solicitó el levantamiento de las sanciones impuestas a funcionarios gubernamentales y a la inversión estadounidense en petróleo y gas a cambio de aceptar tan solo ocho deportados.

Quizás lo más polémico es que la administración ha llegado a un acuerdo con Irán para deportar a 400 ciudadanos iraníes, entre ellos cristianos conversos, minorías étnicas y disidentes políticos.

Al menos ocho personas en el primer vuelo rogaron que no las enviaran porque temían por sus vidas.

“Un hombre dice que intentó suicidarse en un centro de detención de Estados Unidos en un intento de evitar ser enviado de regreso a Irán, pero aún así fue deportado”, se lee en el informe.

El informe también plantea la preocupación de que la administración pueda estar utilizando terceros países para eludir la legislación migratoria estadounidense.

Desde septiembre de 2025, la mayoría de los migrantes trasladados a terceros países contaban con protecciones judiciales estadounidenses, lo que significa que Estados Unidos no podía enviarlos legalmente a sus países de origen debido a la probabilidad de que enfrentaran persecución, tortura o la muerte. Sin embargo, a los pocos días de llegar a Ghana y Guinea Ecuatorial, muchos fueron devueltos de todos modos.

En septiembre , un juez federal de distrito que revisaba las deportaciones a Ghana dijo : “Estas acciones también parecen ser parte de un patrón y un esfuerzo generalizado para evadir las obligaciones legales del gobierno al hacer indirectamente lo que no puede hacer directamente”.

La senadora Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango en el comité de relaciones exteriores, escribió en la introducción del informe: “En un momento en que la Administración ya está tensando sus relaciones con aliados de larga data, está construyendo relaciones transaccionales con regímenes corruptos y adversarios, no en torno a intereses compartidos u objetivos estratégicos, sino a acuerdos opacos que no sirven a los contribuyentes estadounidenses ni a la seguridad estadounidense”.

Cuando se le preguntó sobre las conclusiones específicas del informe, un portavoz del Departamento de Estado defendió el enfoque de la administración.

“Contrariamente a lo que podrían haber esperado, este informe solo subraya gran parte del trabajo sin precedentes que la administración Trump ha realizado para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración”, declaró Tommy Pigott, portavoz adjunto principal del departamento, en un comunicado.

“Sorprendentemente, algunos en el Congreso aún quieren regresar a una época de hace tan solo 14 meses, cuando los cárteles tenían vía libre para envenenar a los estadounidenses y nuestra frontera estaba abierta”.

“No se equivoquen, el presidente Trump ha puesto fin a la era de inmigración ilegal masiva de Biden, y todos estamos más seguros gracias a ello”, añadió.