POLITICÓN: Pleito Scherer-Ramírez Cuevas sacude la narrativa de honestidad en el sexenio de AMLO

I. GUERRA CIVIL

Como se esperaba, el libro escrito a cuatro manos entre Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez se ha convertido en la comidilla de los corrillos políticos, sobre todo por el pleito que ha reavivado entre el exconsejero jurídico de la Presidencia y el exvocero Jesús Ramírez Cuevas. La confrontación no surge, conviene aclararlo, con la publicación del libro, sino que se fue gestando durante los tres años que ambos convivieron en Palacio Nacional. Pero la virulencia con la cual se han atacado en las últimas horas resulta imposible de ignorar y, sobre todo, obliga a revalorar la “honestidad valiente” del sexenio pasado.

II. CUANDO EL RÍO SUENA...

Porque aquí no estamos hablando de la oposición criticando a Morena y su “estilo de gobernar”, sino de dos cercanísimos colaboradores del expresidente López Obrador acusándose mutuamente de haber cometido delitos al amparo del poder, conductas por las cuales, cuando menos, cabría esperar que se abriera un procedimiento administrativo para verificar su certeza. ¿O acaso se trata solamente de un ardid para vender libros?

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: ¿Tendrá la CTM sello coahuilense? Tereso Medina es el favorito, pero no tiene segura la dirigencia nacional

III. DE INCÓGNITA

Hace unos días comentamos aquí que el SNTE, de “El Paisano” Alfonso Cepeda Salas, anda buscando amarrar lugares para su gremio en la próxima Legislatura, a través del Partido Verde, pues Morena ya decidió no privilegiar a sus cuadros en la lista de pluris, sino seleccionar los nueve lugares con los cuales se integra ésta a partir de la famosa “tómbola”. Al respecto, agudos lectores de la vida pública local nos comentan que el hecho tiene una explicación muy sencilla: la actual representante del sindicato magisterial en el Congreso, Magaly Hernández, quien además coordina la bancada de Morena, ha pasado sin pena ni gloria por el Legislativo.

IV. EN BLANCO

Puertas adentro del morenismo, nos dicen, se realizó un análisis del costo-beneficio que implica “regalarle” posiciones a un sindicato que envía como sus representantes a personas sin preparación, sin discurso y sin vocación parlamentaria. La argumentación no es nada difícil, nos dicen. Basta con preguntarle a cualquier persona que señale algún posicionamiento, debate o iniciativa relevante que haya presentado la maestra Magaly...

V. ALIANZA... ¿CON QUIÉN?

La exdirigente del PRD, Mary Telma Guajardo, declaró que mantiene una alianza de seis años con el gobierno de Manolo Jiménez y que ha rechazado invitaciones de otros partidos. Lo dice justo al arrancar el proceso electoral. El detalle es que habla como líder de un partido que ya no existe a nivel nacional, que perdió el registro en la última elección federal y que en Coahuila llevaba tiempo sin peso real ni prerrogativas. Presumir “lealtad” desde un membrete sin registro termina siendo un posicionamiento personal, porque la fuerza que la respaldaba se diluyó y hoy su dicho no representa más que a ella misma, es decir: nada, así de simple.

VI. VACILADA

También anunció que buscará convertir al extinto PRD en partido local ante el IEC, cuando la ley permite ese trámite sólo después de la elección de gobernador, es decir, en el 2030. Asegurar que hay estructura vigente cuando ni con registro alcanzaban el tres por ciento mínimo en elecciones locales es negar la realidad. Sin votos, sin recursos y sin partido, el PRD en Coahuila es recuerdo. Y en política lo que no tiene votos no tiene vida. Por eso ya le dicen “la tía Telma”: más por lo obsoleto del discurso que por cariño. Aquí no hay estrategia, hay negación y necedad.

TE PUEDE INTERESAR: Unidad y equilibrio colocan a la UAdeC entre las mejores del país: Jiménez

VII. A PEGARLE AL VIÁTICO

El segundo informe del rector Octavio Pimentel reunió –en Torreón– a buena parte de la clase política estatal y a la comunidad universitaria. Ahí estuvieron el gobernador, el presidente del Tribunal Superior, alcaldes de Torreón, Saltillo, Monclova y Ramos, el fiscal general, coordinadores estatales y legisladores de varias fuerzas políticas. Más que un acto académico, fue un evento de peso institucional en el que se rindió cuentas y se dejó ver la relación de la universidad con los distintos actores públicos. Convocatoria amplia, mensajes medidos y lectura política inevitable en un año de alta actividad pública.

VIII. AUTONOMÍA

Con el secretario general de la ANUIES presente, el rector habló de la situación que viven universidades autónomas en otras entidades y puso a Coahuila como contraste. Señaló que aquí existe una relación de respeto y coordinación con el gobierno estatal. El asunto es relevante en el debate nacional: la autonomía universitaria sigue siendo bandera sensible. Al mencionarlo en ese foro, el mensaje fue claro hacia dentro y hacia fuera: estabilidad institucional y diálogo con el poder público sin perder margen propio.

IX. 40 HORAS, 40 DUDAS

La reducción de la jornada laboral a 40 horas, impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, no cayó nada bien en el sector productivo. Industriales y comerciantes advierten alzas en costos, presión en nómina y ajustes forzosos en operación. Las Pymes, dicen, serían las primeras en resentirlo. Mientras en lo político se presenta como conquista laboral, en lo empresarial hablan de cuentas que no salen. Ya hay pruebas piloto y estrategias de contención, señal de preocupación real. La intención puede ser positiva, pero si producir y contratar se vuelve más caro, el riesgo es enfriar el empleo. La duda es si se calibraron bien los impactos.