Saltillo: da vuelta en ‘U’ octogenario y derriba a dos menores en moto

Saltillo
/ 13 febrero 2026
    Saltillo: da vuelta en ‘U’ octogenario y derriba a dos menores en moto
    Los adolescentes resultaron con diversas lesiones tras impactarse contra el vehículo que realizó una vuelta en ¨U¨ sin percatarse de su circulación. Ulises Martínez

El adulto mayor se comprometió a cubrir los daños materiales y los gastos médicos de los dos adolescentes lesionados tras el accidente

El accidente entre un automóvil y una motocicleta concluyó mediante un convenio entre ambas partes, luego de que dos jóvenes resultaran con diversas lesiones, en Saltillo. El presunto responsable se comprometió a cubrir los gastos médicos y trasladó a los afectados para recibir atención médica.

Minutos antes de las 14:00 horas se reportó el percance al número de emergencias 911, en el bulevar José María Morelos, en su cruce con la calle 20. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y personal de urgencias médicas tras la solicitud de apoyo.

El conductor señalado como responsable firmó un convenio ante las autoridades municipales, comprometiéndose a cubrir los daños materiales y los gastos médicos.
El conductor señalado como responsable firmó un convenio ante las autoridades municipales, comprometiéndose a cubrir los daños materiales y los gastos médicos. Ulises Martínez

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el señalado como responsable fue Raúl ¨N¨, de 83 años, quien conducía un vehículo Chevrolet Beat sobre el bulevar Morelos con dirección hacia Otilio González.

Al llegar al cruce con la calle 20, el conductor realizó una maniobra para dar vuelta en ¨U¨ con la intención de retornar; sin embargo, no advirtió que en dirección a Fundadores circulaba una motocicleta sin placas, en la que viajaban dos personas.

La motocicleta en la que viajaban los menores terminó dañada tras el impacto ocurrido cuando se dirigían a clases durante la tarde.
La motocicleta en la que viajaban los menores terminó dañada tras el impacto ocurrido cuando se dirigían a clases durante la tarde. Ulises Martínez

Se trataba de Héctor Javier ¨N¨, de 16 años, quien iba acompañado de Jimena, de 14 años. Ambos se dirigían a la secundaria cuando su trayecto fue interrumpido por el automóvil que se atravesó en su camino, lo que provocó el impacto.

Tras la colisión, los adolescentes cayeron al pavimento y resultaron con diversas lesiones, ya que no portaban casco de seguridad. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron para brindarles atención; no obstante, en un primer momento se negaron a ser trasladados a un hospital, siguiendo las recomendaciones de sus familiares que acudieron al lugar al enterarse de lo sucedido.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los jóvenes en el lugar del accidente, aunque inicialmente no aceptaron el traslado a un hospital.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los jóvenes en el lugar del accidente, aunque inicialmente no aceptaron el traslado a un hospital. Ulises Martínez

Posteriormente, ambos fueron llevados a recibir atención médica a un hospital por parte del conductor del automóvil, quien asumió la responsabilidad de los gastos médicos y de los daños ocasionados. Ante las autoridades municipales se firmaron los documentos correspondientes, dejando constancia de que se llegó a un acuerdo en el lugar de los hechos.

