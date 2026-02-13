Saltillo: da vuelta en ‘U’ octogenario y derriba a dos menores en moto

El accidente entre un automóvil y una motocicleta concluyó mediante un convenio entre ambas partes, luego de que dos jóvenes resultaran con diversas lesiones, en Saltillo. El presunto responsable se comprometió a cubrir los gastos médicos y trasladó a los afectados para recibir atención médica. Minutos antes de las 14:00 horas se reportó el percance al número de emergencias 911, en el bulevar José María Morelos, en su cruce con la calle 20. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y personal de urgencias médicas tras la solicitud de apoyo. TE PUEDE INTERESAR: Se atraviesa y provoca fuerte colisión al poniente de Saltillo; presuntamente ebria

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el señalado como responsable fue Raúl ¨N¨, de 83 años, quien conducía un vehículo Chevrolet Beat sobre el bulevar Morelos con dirección hacia Otilio González. Al llegar al cruce con la calle 20, el conductor realizó una maniobra para dar vuelta en ¨U¨ con la intención de retornar; sin embargo, no advirtió que en dirección a Fundadores circulaba una motocicleta sin placas, en la que viajaban dos personas.

Se trataba de Héctor Javier ¨N¨, de 16 años, quien iba acompañado de Jimena, de 14 años. Ambos se dirigían a la secundaria cuando su trayecto fue interrumpido por el automóvil que se atravesó en su camino, lo que provocó el impacto. Tras la colisión, los adolescentes cayeron al pavimento y resultaron con diversas lesiones, ya que no portaban casco de seguridad. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron para brindarles atención; no obstante, en un primer momento se negaron a ser trasladados a un hospital, siguiendo las recomendaciones de sus familiares que acudieron al lugar al enterarse de lo sucedido.