Se pasa el alto y provoca choque en el Centro de Saltillo; madre e hijo son atendidos tras el impacto

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    Se pasa el alto y provoca choque en el Centro de Saltillo; madre e hijo son atendidos tras el impacto
    El fuerte impacto entre un Volkswagen Jetta y una camioneta Renault provocó que ambos vehículos terminaran contra un automóvil estacionado. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Una mujer y su hijo resultaron ilesos tras verse involucrados en un aparatoso choque; ambos fueron atendidos por paramédicos por una crisis nerviosa

Una mujer y su hijo de 11 años fueron valorados por paramédicos de Cruz Roja luego de verse involucrados en un aparatoso accidente automovilístico registrado en calles de la zona Centro de Saltillo el día de ayer.

El percance ocurrió cuando Christian Gaytán circulaba a bordo de un Volkswagen Jetta por la calle Pedro Agüero y, al llegar al cruce con Dionisio García Fuentes, presuntamente no respetó el derecho de paso de una camioneta Renault que se desplazaba de sur a norte.

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Tras el fuerte impacto, ambos vehículos salieron proyectados y terminaron chocando contra un Nissan Sentra que se encontraba estacionado en el lugar.

Dentro de la camioneta viajaban Norma “N”, de 36 años, y su hijo de 11, quienes fueron atendidos por los socorristas debido a una crisis nerviosa derivada del accidente. Afortunadamente, ninguno presentó lesiones de consideración que ameritaran su traslado a un hospital.

$!El conductor señalado como responsable reconoció su error y solicitó la intervención de su aseguradora para cubrir los daños.
El conductor señalado como responsable reconoció su error y solicitó la intervención de su aseguradora para cubrir los daños. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor del Jetta explicó que, al aproximarse al cruce, creyó tener el paso libre, por lo que continuó su marcha sin percatarse de la presencia de la camioneta.

Posteriormente, se enteró de que la señalización que regulaba la circulación en el sector había sido desplazada, aparentemente a consecuencia de fenómenos naturales, lo que habría dificultado su visibilidad.

Luego de reconocer su responsabilidad en el accidente, el conductor solicitó la intervención de su compañía aseguradora, cuyos representantes se encargarían de responder por los daños ocasionados durante la colisión.

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