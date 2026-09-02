Se pasa el alto y provoca choque en el Centro de Saltillo; madre e hijo son atendidos tras el impacto

Una mujer y su hijo de 11 años fueron valorados por paramédicos de Cruz Roja luego de verse involucrados en un aparatoso accidente automovilístico registrado en calles de la zona Centro de Saltillo el día de ayer. El percance ocurrió cuando Christian Gaytán circulaba a bordo de un Volkswagen Jetta por la calle Pedro Agüero y, al llegar al cruce con Dionisio García Fuentes, presuntamente no respetó el derecho de paso de una camioneta Renault que se desplazaba de sur a norte.

Tras el fuerte impacto, ambos vehículos salieron proyectados y terminaron chocando contra un Nissan Sentra que se encontraba estacionado en el lugar. Dentro de la camioneta viajaban Norma “N”, de 36 años, y su hijo de 11, quienes fueron atendidos por los socorristas debido a una crisis nerviosa derivada del accidente. Afortunadamente, ninguno presentó lesiones de consideración que ameritaran su traslado a un hospital.