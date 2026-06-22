Se quita hombre la vida en las instalaciones del Hospital General de Saltillo

En una estructura metálica de las instalaciones del Hospital General de Saltillo fue donde un joven decidió quitarse la vida la tarde de este lunes. A pesar de que había varias personas en los alrededores, nadie se percató de lo ocurrido. Fue cuando se escuchó un fuerte ruido, aparentemente provocado por algo que se quebró, que varias personas voltearon para ver qué sucedía y dieron aviso a las autoridades estatales que se encontraban en el nosocomio.

La persona del sexo masculino, que vestía una camisa color rojo y pantalón de mezclilla azul claro, se ató a la estructura y se dejó caer, terminando con su existencia ante la mirada de varias personas. De inmediato, las autoridades implementaron un cerco de seguridad para impedir el paso por la zona donde se encontraba el cuerpo, el cual fue cubierto con una sábana blanca mientras personal ministerial realizaba las diligencias correspondientes.

Tras el trabajo pericial y la toma de fotografías por parte de los forenses, las autoridades, con apoyo de elementos de la Policía del Estado y camilleros, realizaron las maniobras necesarias para descender el cuerpo. Una vez abajo, se procedió a su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se determinará la causa de la muerte mediante la necropsia de ley y se llevarán a cabo las acciones necesarias para su identificación y posterior entrega a sus familiares.