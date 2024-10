‘Seguimos en resistencia’: se manifiesta Poder Judicial en Saltillo

“Así como estamos de pie ahora y nos estamos manifestando, no abandonaremos las protestas pacíficas que hemos estado haciendo a lo largo y ancho del país hasta que no seamos escuchados, hasta que no se defiendan los derechos de todos y cada uno de los trabajadores y sobre todo la carrera judicial que garantiza al gobernado una justicia parcial e independiente, aquí seguiremos en la lucha por ti por México por las generaciones venideras y por todos los presentes, el Poder Judicial no va a caer”, afirmó con determinación.

Los manifestantes denunciaron además actos de represión en la Ciudad de México, donde sus compañeros han sido detenidos durante las protestas.

“Queremos hacer pública una denuncia por actos privativos de libertad y represores de la libre manifestación que están sufriendo nuestros compañeros en la Ciudad de México por manos de equipos de fuerzas de Seguridad Pública de la Ciudad de México, granaderos y demás corporaciones no identificadas quienes han tomado como rehenes a los representantes del Poder Judicial de esta ciudad. Se está promoviendo en estos momentos una demanda de amparo urgente para que se respeten sus derechos fundamentales, nuestra solidaridad con todos ellos”, señaló la Juez.

Además, anunciaron que el paro laboral, que inicialmente estaba programado para concluir este martes, se ha extendido hasta el 16 de octubre, a la espera de decisiones del Consejo de la Judicatura que puedan autorizar su continuación.

Al respecto, los manifestantes señalaron que el Poder Judicial de la Federación seguirá trabajando atendiendo los casos urgentes.