Supervisa Javier Díaz rescate de plaza en Lomas del Refugio, al sur de Saltillo

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    Supervisa Javier Díaz rescate de plaza en Lomas del Refugio, al sur de Saltillo
    El alcalde Javier Díaz González recorrió la plaza de Lomas del Refugio para supervisar los trabajos de rehabilitación que se realizan con apoyo del basquetbolista Harrison Barnes. CORTESÍA

Autoridades municipales informaron que se espera la visita de Harrison Barnes para inaugurar oficialmente la plaza una vez concluidos los trabajos de rehabilitación

Con el objetivo de recuperar espacios de convivencia para las familias del suroriente de Saltillo, el alcalde Javier Díaz González supervisó los trabajos de rehabilitación integral que se desarrollan en la plaza pública de la colonia Lomas del Refugio, proyecto que cuenta con el apoyo del jugador de la NBA Harrison Barnes, integrante de los Spurs de San Antonio.

Durante el recorrido por el área ubicada entre las calles Tulum y Yaxchilán, el edil destacó que estas acciones forman parte de la estrategia municipal para dignificar parques y plazas en distintos sectores de la ciudad, a fin de ofrecer espacios seguros y funcionales para niñas, niños y jóvenes.

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$!Las labores incluyen pintura, rehabilitación de banquetas, limpieza y sustitución de malla ciclónica en la cancha de usos múltiples.
Las labores incluyen pintura, rehabilitación de banquetas, limpieza y sustitución de malla ciclónica en la cancha de usos múltiples. CORTESÍA

Debido a las labores que actualmente se realizan en el sitio, las autoridades municipales exhortaron a vecinos y automovilistas a transitar con precaución para evitar accidentes mientras continúan los trabajos de rehabilitación.

Entre las acciones contempladas se encuentra la renovación de la cancha de usos múltiples, donde se dará mantenimiento a tableros, aplicación de pintura especializada, delineado de superficies y sustitución de malla ciclónica.

$!Funcionarios del IMPLAN y de Infraestructura y Obra Pública acompañaron al Alcalde durante la supervisión de los avances en la plaza pública.
Funcionarios del IMPLAN y de Infraestructura y Obra Pública acompañaron al Alcalde durante la supervisión de los avances en la plaza pública. CORTESÍA

Asimismo, el proyecto incluye reparación de estructuras de concreto, rehabilitación de bancas, mejoramiento de banquetas, limpieza general, deshierbe y pintura en diferentes áreas de la plaza, con el propósito de transformar el espacio en un punto de encuentro para las familias del sector.

$!El Gobierno Municipal busca rescatar espacios públicos en distintos sectores de Saltillo para fortalecer la convivencia social y el deporte entre jóvenes y familias.
El Gobierno Municipal busca rescatar espacios públicos en distintos sectores de Saltillo para fortalecer la convivencia social y el deporte entre jóvenes y familias. CORTESÍA

Javier Díaz señaló que la intención es entregar a la comunidad un área pública completamente rehabilitada y en óptimas condiciones para promover la convivencia y la práctica deportiva.

El Alcalde adelantó además que se prevé una nueva visita de Harrison Barnes a Saltillo para encabezar la inauguración oficial de la plaza, tal como ocurrió el año pasado con la apertura de la Plaza Mirasierra Spurs.

$!La obra contempla la renovación de la cancha deportiva, reparación de mobiliario urbano y mantenimiento general del espacio público al suroriente de Saltillo.
La obra contempla la renovación de la cancha deportiva, reparación de mobiliario urbano y mantenimiento general del espacio público al suroriente de Saltillo. CORTESÍA

En la supervisión participaron también el director general del IMPLAN, Alberto Salinas de las Fuentes, y el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, quienes verificaron el avance de los trabajos que beneficiarán directamente a habitantes de Lomas del Refugio y colonias aledañas.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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