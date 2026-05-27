Supervisa Javier Díaz rescate de plaza en Lomas del Refugio, al sur de Saltillo

Con el objetivo de recuperar espacios de convivencia para las familias del suroriente de Saltillo, el alcalde Javier Díaz González supervisó los trabajos de rehabilitación integral que se desarrollan en la plaza pública de la colonia Lomas del Refugio, proyecto que cuenta con el apoyo del jugador de la NBA Harrison Barnes, integrante de los Spurs de San Antonio. Durante el recorrido por el área ubicada entre las calles Tulum y Yaxchilán, el edil destacó que estas acciones forman parte de la estrategia municipal para dignificar parques y plazas en distintos sectores de la ciudad, a fin de ofrecer espacios seguros y funcionales para niñas, niños y jóvenes.

Debido a las labores que actualmente se realizan en el sitio, las autoridades municipales exhortaron a vecinos y automovilistas a transitar con precaución para evitar accidentes mientras continúan los trabajos de rehabilitación. Entre las acciones contempladas se encuentra la renovación de la cancha de usos múltiples, donde se dará mantenimiento a tableros, aplicación de pintura especializada, delineado de superficies y sustitución de malla ciclónica.

Asimismo, el proyecto incluye reparación de estructuras de concreto, rehabilitación de bancas, mejoramiento de banquetas, limpieza general, deshierbe y pintura en diferentes áreas de la plaza, con el propósito de transformar el espacio en un punto de encuentro para las familias del sector.

Javier Díaz señaló que la intención es entregar a la comunidad un área pública completamente rehabilitada y en óptimas condiciones para promover la convivencia y la práctica deportiva. El Alcalde adelantó además que se prevé una nueva visita de Harrison Barnes a Saltillo para encabezar la inauguración oficial de la plaza, tal como ocurrió el año pasado con la apertura de la Plaza Mirasierra Spurs.

En la supervisión participaron también el director general del IMPLAN, Alberto Salinas de las Fuentes, y el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, quienes verificaron el avance de los trabajos que beneficiarán directamente a habitantes de Lomas del Refugio y colonias aledañas.

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