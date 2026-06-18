SELIDER Saltillo celebra 25 años formando agentes de cambio: Inauguran seminario ‘Casualidad o Propósito’

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    SELIDER Saltillo celebra 25 años formando agentes de cambio: Inauguran seminario ‘Casualidad o Propósito’
    Emmanuel Garza Fishburn, secretario de Educación de Coahuila, resaltó la huella que SELIDER ha dejado en la formación de líderes comprometidos con su comunidad. FOTOS: OMAR SAUCEDO

El evento reúne a más de 300 jóvenes bajo un modelo de liderazgo basado en el trabajo en equipo y el servicio

En una emotiva ceremonia que marcó un hito en el desarrollo juvenil de la región, SELIDER Saltillo inauguró este miércoles 17 de junio, en el Museo del Desierto, la edición número 25 de su seminario “Líderes de Hoy”, bajo el lema “Big Bang: ¿Casualidad o Propósito?”.

(La idea es) que se haga como una cadena de jóvenes que quieran aportar en comunidad”
Fernanda Ramos, coordinadora general de SELIDER Saltillo

El evento no solo dio inicio a una jornada de capacitación para cientos de estudiantes, sino que sirvió como un espacio de reflexión sobre el impacto que la organización ha tenido durante un cuarto de siglo en la comunidad coahuilense.

$!Más de 320 jóvenes participan en la edición 25 del seminario “Líderes de Hoy”, consolidando a SELIDER Saltillo como una de las principales plataformas de formación juvenil en la región.
Más de 320 jóvenes participan en la edición 25 del seminario “Líderes de Hoy”, consolidando a SELIDER Saltillo como una de las principales plataformas de formación juvenil en la región.

Desde su reapertura, el proyecto ha experimentado un crecimiento exponencial. Fernanda Ramos Castaño, coordinadora general de SELIDER Saltillo, recordó que en sus inicios el seminario contaba con una participación de entre 70 y 80 jóvenes; hoy la cifra ha escalado hasta alcanzar a más de 320 participantes, lo que demuestra la consolidación y el alcance de la organización en la localidad.

Para Ramos Castaño, quien inició su camino en la organización a los 17 años, la clave de este éxito radica en la continuidad y en las habilidades transmitidas de generación en generación.

$!SELIDER Saltillo celebró su aniversario número 25 reafirmando su compromiso con la formación de agentes de cambio para la sociedad.
SELIDER Saltillo celebró su aniversario número 25 reafirmando su compromiso con la formación de agentes de cambio para la sociedad.

“La idea es seguir abarcando más chicos, pero que esos chicos se quieran quedar en SELIDER y que quieran transportar todos estos conocimientos hacia ellos, y que se haga como una cadena de jóvenes que quieran aportar en comunidad”.

HOMENAJE PÓSTUMO: EL LEGADO DE JAVIER GARCÍA NARRO

Uno de los momentos más significativos de la tarde fue el homenaje rendido a Javier García Narro, fundador de SELIDER Saltillo, cuyo legado fue reconocido por su visión y compromiso social. Durante la ceremonia se entregó un reconocimiento póstumo a sus familiares, destacando que su integridad y respaldo a las nuevas generaciones forjaron el liderazgo que hoy define a la organización.

$!Familiares de Javier García Narro recibieron un reconocimiento póstumo en honor al legado del fundador de SELIDER Saltillo.
Familiares de Javier García Narro recibieron un reconocimiento póstumo en honor al legado del fundador de SELIDER Saltillo.

En el evento Javier Prieto de la Fuente, presidente fundador de SELIDER a nivel nacional, reflexionó sobre la pregunta que dio origen al movimiento hace casi 40 años: en lugar de cuestionar qué país se le deja a los hijos, el enfoque debe cambiar a “¿qué hijos le estamos dejando a nuestro México?”.

Prieto de la Fuente resaltó la importancia de la renovación permanente, señalando que cada año los jóvenes eligen nuevos representantes para continuar con la estafeta del servicio social.

$!Javier Prieto de la Fuente, presidente fundador de SELIDER a nivel nacional, compartió reflexiones sobre el papel de la juventud en la construcción de un mejor México.
Javier Prieto de la Fuente, presidente fundador de SELIDER a nivel nacional, compartió reflexiones sobre el papel de la juventud en la construcción de un mejor México.

EL LIDERAZGO COMO SERVICIO Y VALENTÍA

El seminario se define no como un espacio para buscar títulos o posiciones de poder, sino como una escuela de escucha y servicio. Según los testimonios compartidos, el liderazgo en SELIDER se basa en la capacidad de trabajar con otros y en tener el valor de actuar para mejorar la vida de los demás.

Fernanda Ramos enfatizó que un buen líder debe evitar el individualismo y la soberbia, promoviendo siempre el trabajo en equipo.

$!Jóvenes provenientes de diversas instituciones educativas iniciaron una experiencia de aprendizaje enfocada en el desarrollo personal y comunitario.
Jóvenes provenientes de diversas instituciones educativas iniciaron una experiencia de aprendizaje enfocada en el desarrollo personal y comunitario.

“Si no haces equipo, si no haces comunidad, las cosas no salen”, afirmó, subrayando que el miedo es un sentimiento natural que debe ser traspasado para encontrar oportunidades de crecimiento.

Por su parte, los asistentes fueron instados a no temer al error, pues la experiencia de liderazgo se construye a través de la participación activa y la resiliencia.

$!Durante la ceremonia inaugural se reconoció la labor de cientos de voluntarios que han fortalecido el proyecto a lo largo de un cuarto de siglo.
Durante la ceremonia inaugural se reconoció la labor de cientos de voluntarios que han fortalecido el proyecto a lo largo de un cuarto de siglo.

El evento contó con la presencia de autoridades como Emmanuel Garza Fishburn, secretario de Educación de Coahuila, quien destacó que en estos 25 años SELIDER ha dejado una huella profunda en los corazones y trayectorias de los jóvenes líderes.

Garza Fishburn señaló que el seminario no solo fortalece el propósito de vida de los alumnos presentes, sino que forja relaciones duraderas y un compromiso sólido con el planeta y la comunidad.

$!El seminario busca impulsar líderes capaces de escuchar, colaborar y generar cambios positivos en su entorno.
El seminario busca impulsar líderes capaces de escuchar, colaborar y generar cambios positivos en su entorno.

Con una red nacional que suma más de 100 mil participantes en diversos estados de la República, y la entrega de cientos de becas universitarias y profesionales, SELIDER proyecta un futuro de mayor expansión.

En el evento también se agradeció el apoyo de numerosos patrocinadores de la Iniciativa Privada y el gobierno municipal, quienes han hecho posible que el seminario siga siendo un motor de transformación para la juventud.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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