SELIDER Saltillo celebra 25 años formando agentes de cambio: Inauguran seminario ‘Casualidad o Propósito’

En una emotiva ceremonia que marcó un hito en el desarrollo juvenil de la región, SELIDER Saltillo inauguró este miércoles 17 de junio, en el Museo del Desierto, la edición número 25 de su seminario “Líderes de Hoy”, bajo el lema “Big Bang: ¿Casualidad o Propósito?”.

(La idea es) que se haga como una cadena de jóvenes que quieran aportar en comunidad”

El evento no solo dio inicio a una jornada de capacitación para cientos de estudiantes, sino que sirvió como un espacio de reflexión sobre el impacto que la organización ha tenido durante un cuarto de siglo en la comunidad coahuilense.

Desde su reapertura, el proyecto ha experimentado un crecimiento exponencial. Fernanda Ramos Castaño, coordinadora general de SELIDER Saltillo, recordó que en sus inicios el seminario contaba con una participación de entre 70 y 80 jóvenes; hoy la cifra ha escalado hasta alcanzar a más de 320 participantes, lo que demuestra la consolidación y el alcance de la organización en la localidad.

Para Ramos Castaño, quien inició su camino en la organización a los 17 años, la clave de este éxito radica en la continuidad y en las habilidades transmitidas de generación en generación.

“La idea es seguir abarcando más chicos, pero que esos chicos se quieran quedar en SELIDER y que quieran transportar todos estos conocimientos hacia ellos, y que se haga como una cadena de jóvenes que quieran aportar en comunidad”. HOMENAJE PÓSTUMO: EL LEGADO DE JAVIER GARCÍA NARRO Uno de los momentos más significativos de la tarde fue el homenaje rendido a Javier García Narro, fundador de SELIDER Saltillo, cuyo legado fue reconocido por su visión y compromiso social. Durante la ceremonia se entregó un reconocimiento póstumo a sus familiares, destacando que su integridad y respaldo a las nuevas generaciones forjaron el liderazgo que hoy define a la organización.

En el evento Javier Prieto de la Fuente, presidente fundador de SELIDER a nivel nacional, reflexionó sobre la pregunta que dio origen al movimiento hace casi 40 años: en lugar de cuestionar qué país se le deja a los hijos, el enfoque debe cambiar a “¿qué hijos le estamos dejando a nuestro México?”. Prieto de la Fuente resaltó la importancia de la renovación permanente, señalando que cada año los jóvenes eligen nuevos representantes para continuar con la estafeta del servicio social.

EL LIDERAZGO COMO SERVICIO Y VALENTÍA El seminario se define no como un espacio para buscar títulos o posiciones de poder, sino como una escuela de escucha y servicio. Según los testimonios compartidos, el liderazgo en SELIDER se basa en la capacidad de trabajar con otros y en tener el valor de actuar para mejorar la vida de los demás. Fernanda Ramos enfatizó que un buen líder debe evitar el individualismo y la soberbia, promoviendo siempre el trabajo en equipo.

“Si no haces equipo, si no haces comunidad, las cosas no salen”, afirmó, subrayando que el miedo es un sentimiento natural que debe ser traspasado para encontrar oportunidades de crecimiento. Por su parte, los asistentes fueron instados a no temer al error, pues la experiencia de liderazgo se construye a través de la participación activa y la resiliencia.

El evento contó con la presencia de autoridades como Emmanuel Garza Fishburn, secretario de Educación de Coahuila, quien destacó que en estos 25 años SELIDER ha dejado una huella profunda en los corazones y trayectorias de los jóvenes líderes. Garza Fishburn señaló que el seminario no solo fortalece el propósito de vida de los alumnos presentes, sino que forja relaciones duraderas y un compromiso sólido con el planeta y la comunidad.

Con una red nacional que suma más de 100 mil participantes en diversos estados de la República, y la entrega de cientos de becas universitarias y profesionales, SELIDER proyecta un futuro de mayor expansión.

En el evento también se agradeció el apoyo de numerosos patrocinadores de la Iniciativa Privada y el gobierno municipal, quienes han hecho posible que el seminario siga siendo un motor de transformación para la juventud.

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