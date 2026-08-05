Ben, niño de tres años sustraído tras multihomicidio en Saltillo, sería entregado a familiares: Pronnif

Benjamín Emanuel, de tres años de edad, permanece bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), luego de que su padre, Chad “N”, de 35 años, fuera detenido la noche del martes por su presunta responsabilidad en el homicidio de tres personas, así como por la agresión con arma de fuego contra la madre del menor, Litzy Mora de León, de 26 años, quien permanece en estado grave en un hospital de Saltillo. La procuradora para Niños, Niñas y la Familia, María Tereza Araiza, informó que desde la detención del presunto responsable la dependencia asumió la tutela del menor y confirmó que su estado de salud es favorable.

“Afortunadamente dentro de este lamentable acontecimiento, el presunto responsable fue detenido y el niño está en condiciones óptimas de salud. Desde el día de ayer PRONNIF es quien se ha hecho cargo del pequeño”, declaró.

Añadió que aunque Benjamín se encuentra actualmente en Piedras Negras debido a que en esa ciudad ocurrió la detención de su padre, la intención es que regrese a Saltillo, donde ha vivido y donde se encuentra su entorno familiar.

Explicó que el niño pasó la noche en un centro de resguardo y que actualmente continúa bajo la protección de la institución, mientras se analiza la mejor alternativa para otorgar su guarda y custodia a alguno de sus familiares. Araiza señaló que ya existe acercamiento con familiares maternos interesados en asumir la guarda y custodia provisional del menor, aunque el proceso aún requiere la integración de la documentación y la valoración correspondiente. Precisó que, hasta el momento, no se ha tenido contacto con familiares por la línea paterna.

La funcionaria recordó que la legislación establece un periodo de resguardo de hasta 90 días, con posibilidad de ampliarse en casos excepcionales; sin embargo, indicó que el objetivo es que los menores permanezcan el menor tiempo posible en un centro asistencial. Respecto a la atención emocional del niño quien habría presenciado los hechos, informó que desde el primer momento recibió acompañamiento de psicólogos especializados de la dependencia, quienes trabajan conforme a los tiempos y necesidades del menor para reducir el impacto del hecho violento.

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