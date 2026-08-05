Gira Fiscalía de Coahuila orden de aprehensión contra Chad ‘N’ por feminicidio y homicidio calificado

La Fiscalía General de Coahuila informó que, dentro de la causa penal 547/2026JEVF, una autoridad judicial giró una orden de aprehensión contra Chad “N”, por su presunta responsabilidad en los delitos de feminicidio y homicidio calificado. De acuerdo con la Fiscalía, la orden será cumplimentada de inmediato, por lo que el imputado será trasladado en las próximas horas a Saltillo para quedar a disposición del juez de control que lo requiere.

La dependencia señaló que continuará proporcionando información sobre el caso a través de sus canales oficiales, conforme avance el procedimiento judicial. MENOR QUEDA BAJO RESGUARDO DE PRONNIF La Fiscalía indicó que la protección de las infancias es prioritaria, por lo que desde el primer momento un niño relacionado con el caso recibió acompañamiento de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

Actualmente, el menor se encuentra bajo resguardo de dicha institución y será trasladado a Saltillo en compañía de personal de la Pronnif y de un familiar. La autoridad reiteró que la información será actualizada conforme avance el proceso, en apego a las disposiciones legales correspondientes.

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