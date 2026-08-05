Gira Fiscalía de Coahuila orden de aprehensión contra Chad ‘N’ por feminicidio y homicidio calificado

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Saltillo
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    Gira Fiscalía de Coahuila orden de aprehensión contra Chad ‘N’ por feminicidio y homicidio calificado
    La Fiscalía General del Estado informó sobre la orden de aprehensión emitida dentro de la causa penal 547/2026. CORTESÍA

El imputado será trasladado a Saltillo para comparecer ante un Juez de Control; un menor permanece bajo resguardo de la Pronnif

La Fiscalía General de Coahuila informó que, dentro de la causa penal 547/2026JEVF, una autoridad judicial giró una orden de aprehensión contra Chad “N”, por su presunta responsabilidad en los delitos de feminicidio y homicidio calificado.

De acuerdo con la Fiscalía, la orden será cumplimentada de inmediato, por lo que el imputado será trasladado en las próximas horas a Saltillo para quedar a disposición del juez de control que lo requiere.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/litzy-permanece-grave-tras-recibir-disparo-en-la-cabeza-durante-multihomicidio-en-saltillo-JD22652218

La dependencia señaló que continuará proporcionando información sobre el caso a través de sus canales oficiales, conforme avance el procedimiento judicial.

MENOR QUEDA BAJO RESGUARDO DE PRONNIF

La Fiscalía indicó que la protección de las infancias es prioritaria, por lo que desde el primer momento un niño relacionado con el caso recibió acompañamiento de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

$!El imputado será puesto a disposición de un Juez de Control en Saltillo.
El imputado será puesto a disposición de un Juez de Control en Saltillo. CORTESÍA

Actualmente, el menor se encuentra bajo resguardo de dicha institución y será trasladado a Saltillo en compañía de personal de la Pronnif y de un familiar.

La autoridad reiteró que la información será actualizada conforme avance el proceso, en apego a las disposiciones legales correspondientes.

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