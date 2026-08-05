Estadounidense, presunto multihomicida de la Espinoza Mireles, llevaba meses viviendo en Saltillo: vecinos

El hecho violento registrado el pasado martes en la colonia Gustavo Espinoza Mireles, en Saltillo, dejó como saldo tres personas sin vida, una mujer gravemente herida y un niño de tres años bajo resguardo de las autoridades. Mientras avanza la investigación, vecinos y familiares intentan reconstruir lo ocurrido en las horas previas a la tragedia que conmocionó a la comunidad. Las primeras versiones apuntaban a que Chad “N”, ciudadano estadounidense de 35 años, tenía una orden de restricción emitida en Estados Unidos por un presunto caso de violencia familiar, por lo que no podía acercarse a Litzy Mora de León, madre de su hijo, Benjamín Emmanuel. Sin embargo, testimonios recabados por VANGUARDIA entre vecinos apuntan a que ambos vivían juntos desde hacía varios meses y que la presencia del hombre en el domicilio era habitual.

Los residentes señalaron que Chad entraba y salía de la vivienda con normalidad y que nunca observaron una separación entre la pareja. Incluso consideran que los hechos pudieron derivarse de una discusión ocurrida en ese momento y no necesariamente de un crimen planeado con anticipación, aunque serán las autoridades quienes determinen el móvil. Sara Elia González, vecina de la vivienda contigua, fue una de las primeras personas en ingresar al domicilio. Relató que todo comenzó cuando la tarde del martes la madre de Ana Laura de León, madre de Litzy, le pidió que acudiera a buscar a su hija porque llevaba varias llamadas sin obtener respuesta. A pesar de que los vehículos de la familia se encontraban afuera, nadie abrió la puerta. Tiempo después arribó al domicilio Erick, hijo de Ana Laura, quien solicitó a Sara y a su esposo ayuda para ingresar a la vivienda. Luego de romper el vidrio de una puerta lograron abrir y, al entrar, encontraron los cuerpos de las víctimas identificados como Ana Laura de León, Emanuel Montero, pareja de Ana laura y Jaquelín Mora de León, hija de Ana Laura y hermana de Litzy, para posteriormente solicitar apoyo al sistema de emergencias. “Litzy aún se movía. Yo le dije: ‘Espérate, mami, ahí viene la ambulancia, espérate, aguanta’”, relató. La mujer recordó que durante todo el día permaneció en su casa y nunca escuchó detonaciones. Señaló que Chad residía en ese domicilio y que nunca presenció discusiones entre la pareja.

Añadió que Litzy había decidido establecerse en Saltillo hacía aproximadamente dos meses junto con su hijo, después de un periodo en el que viajaba constantemente entre México y Estados Unidos. En la calle de los hechos se encontraba Norberto, cobrador de un programa de apoyo funerario, quien informó que apenas el sábado anterior había acudido al domicilio marcado con el número 1221 de la calle José Espinoza Fuentes, donde la familia habría realizado el primer pago del servicio. Frente a la vivienda, donde continuaban llegando personas para dejar veladoras, José Raziel Chávez, vecino y amigo de la familia, recordó a las víctimas como personas apreciadas en la colonia. “Eran muy buenas personas. No se me hace justo lo que pasó”.

A lo largo de la mañana del miércoles, habitantes de distintos sectores acudieron al lugar para expresar su solidaridad. María, quien dijo no conocer personalmente a la familia, explicó que decidió encender una veladora al enterarse del caso. “Fue una injusticia lo que hizo esa persona. Vengo por fe y para abrirles camino”. La mujer señaló que la noticia le resultó especialmente dolorosa porque vivió una situación de violencia en una relación anterior.

Mientras tanto, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) confirmó que Benjamín, de tres años, fue localizado en buenas condiciones de salud tras la detención del presunto responsable en Piedras Negras. El menor permanece bajo resguardo de la dependencia, que ya evalúa la alternativa de integrarlo temporalmente a un entorno familiar mientras continúan las investigaciones y se define su situación jurídica. El caso continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, que determinará las circunstancias en que ocurrieron los hechos y las responsabilidades correspondientes.