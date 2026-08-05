Litzy permanece grave tras recibir disparo en la cabeza durante multihomicidio en Saltillo
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La mujer de 26 años fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS luego de resultar herida durante la agresión en la colonia Antonio Cárdenas, donde tres familiares perdieron la vida. Autoridades reportan un pronóstico reservado.
Litzy Anahí Mora de León, de 26 años, permanece hospitalizada en estado grave luego de recibir una herida por arma de fuego en la región craneal durante el ataque ocurrido el pasado martes en un domicilio de la colonia Antonio Cárdenas, en Saltillo.
De acuerdo con información obtenida por VANGUARDIA y datos de la Agencia de Investigación Criminal, la mujer ingresó durante la noche a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde fue intervenida por el área de neurocirugía. Su estado de salud es reportado como delicado y con pronóstico reservado.
El reporte médico establece que presenta una lesión por arma de fuego en la región craneal y que se realizarán otros estudios para determinar la evolución de su condición. En la valoración inicial obtuvo una escala de Glasgow de 5/15, indicador asociado a un estado neurológico grave.
Según las primeras investigaciones, Chad ‘N’ disparó un arma de fuego contra Litzy Mora, así como la madre de ella y su pareja, Ana Laura de León y Emmanuel Montero, además de su hermana, Jaqueline Mora, quienes perdieron la vida en el lugar de los hechos.
Tras la agresión, las autoridades señalaron que el presunto responsable huyó del lugar junto con un menor de tres años identificado como Benjamín Emanuel, hijo del señalado, quien posteriormente quedó bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).
Las investigaciones continúan para esclarecer la mecánica de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.