Litzy permanece grave tras recibir disparo en la cabeza durante multihomicidio en Saltillo

Litzy Anahí Mora de León, de 26 años, permanece hospitalizada en estado grave luego de recibir una herida por arma de fuego en la región craneal durante el ataque ocurrido el pasado martes en un domicilio de la colonia Antonio Cárdenas, en Saltillo.

De acuerdo con información obtenida por VANGUARDIA y datos de la Agencia de Investigación Criminal, la mujer ingresó durante la noche a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde fue intervenida por el área de neurocirugía. Su estado de salud es reportado como delicado y con pronóstico reservado.