Sexagenario sufre fuerte caída en vía pública y es trasladado al Hospital General de Saltillo
La caída se originó al descender un escalón en un cruce vial de la colonia Lamadrid, lo que provocó la pérdida de equilibrio
Un hombre de 64 años de edad fue trasladado de urgencia al Hospital General luego de sufrir una caída mientras caminaba por la calle Francisco de Urdiñola, en la colonia Lamadrid, en Saltillo.
El afectado fue identificado como Leandro ¨N¨, quien presentó una lesión en la cabeza tras perder el equilibrio al descender un escalón en el cruce de las calles Francisco de Urdiñola y Francisco de Quevedo.
De acuerdo con el reporte, el sexagenario cayó de su propia altura, lo que le provocó una herida aproximada de siete centímetros en el cráneo. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y valorar su condición.
Debido a la lesión y con el fin de descartar un posible traumatismo craneoencefálico, el hombre fue trasladado al Hospital General, donde quedó bajo observación médica para su evaluación y atención correspondiente.