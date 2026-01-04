Sexagenario sufre fuerte caída en vía pública y es trasladado al Hospital General de Saltillo

Un hombre de 64 años de edad fue trasladado de urgencia al Hospital General luego de sufrir una caída mientras caminaba por la calle Francisco de Urdiñola, en la colonia Lamadrid, en Saltillo.

El afectado fue identificado como Leandro ¨N¨, quien presentó una lesión en la cabeza tras perder el equilibrio al descender un escalón en el cruce de las calles Francisco de Urdiñola y Francisco de Quevedo.

