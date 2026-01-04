Saltillo: cae motociclista a barranco en la carretera a Palma y es trasladado grave
El rescate requirió maniobras especializadas debido a la profundidad del barranco y a las condiciones del tramo carretero
Un joven se debate entre la vida y la muerte luego de caer junto con su motocicleta a un barranco ubicado a la orilla de la carretera a Palma, al sur de Saltillo.
El percance ocurrió alrededor de las 02:30 horas, a la altura del kilómetro 6.5, cerca del rancho Los Temporales.
El afectado, quien aparenta tener entre 25 y 30 años de edad, conducía una motocicleta color negro.
De acuerdo con la información disponible, circulaba por la parte alta del antiguo camino General Cepeda–Palma Gorda cuando, al tomar una curva, salió del camino y cayó al barranco.
Durante la caída, el tripulante impactó directamente contra una roca, lo que provocó que el casco de seguridad se rompiera.
El joven presentó una hemorragia y fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron labores de rescate urbano con el apoyo de elementos de la Policía Preventiva Municipal.
Posteriormente, el herido fue trasladado de urgencia al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica.