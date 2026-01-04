Saltillo: cae motociclista a barranco en la carretera a Palma y es trasladado grave

Un joven se debate entre la vida y la muerte luego de caer junto con su motocicleta a un barranco ubicado a la orilla de la carretera a Palma, al sur de Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 02:30 horas, a la altura del kilómetro 6.5, cerca del rancho Los Temporales.

