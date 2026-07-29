Muere joven tras aparatoso accidente en El Sarape, Saltillo

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    Muere joven tras aparatoso accidente en El Sarape, Saltillo
    5. Las corporaciones de emergencia acordonaron la zona mientras se desarrollaban las labores de rescate y las diligencias correspondientes. MARTÍN ROJAS

El vehículo se impactó contra la base del distribuidor vial El Sarape y quedó envuelto en llamas

Un joven automovilista falleció luego de protagonizar un aparatoso accidente que terminó en incendio durante la madrugada de este miércoles en el distribuidor vial El Sarape, en Saltillo, donde el vehículo que conducía quedó prácticamente destrozado al impactarse contra la estructura de concreto del puente.

Los hechos ocurrieron poco después de las 2:00 horas, cuando Aarón Camacho, de 29 años, conducía un Chevrolet Spark negro sobre el bulevar Fundadores con dirección al poniente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelca-tras-presunta-falla-mecanica-en-saltillo-FN22498386

De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad habría provocado que, al llegar a la bifurcación para incorporarse al periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección al sur, perdiera el control del volante y se proyectara violentamente contra la base del distribuidor vial.

La fuerza del impacto fue devastadora. El automóvil quedó prácticamente partido en dos y comenzó a incendiarse de inmediato, mientras el conductor permanecía atrapado entre los restos de la unidad.

$!Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al joven antes de trasladarlo de urgencia al Hospital General de Saltillo.
Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al joven antes de trasladarlo de urgencia al Hospital General de Saltillo. MARTÍN ROJAS

De manera fortuita, elementos del Cuerpo de Bomberos que regresaban a la Estación Oriente pasaban por el lugar cuando observaron el vehículo envuelto en llamas. Los rescatistas detuvieron su marcha, sofocaron el fuego y posteriormente realizaron maniobras para liberar al conductor.

Aarón presentaba quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 60 por ciento de la superficie corporal, además de múltiples lesiones derivadas del fuerte impacto. Paramédicos de la Secretaría de Salud le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron de urgencia al Hospital General de Saltillo.

$!El Chevrolet Spark quedó prácticamente destruido tras impactarse contra la base del distribuidor vial El Sarape.
El Chevrolet Spark quedó prácticamente destruido tras impactarse contra la base del distribuidor vial El Sarape. MARTÍN ROJAS

Elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal acordonaron la zona y realizaron labores de abanderamiento mientras se efectuaban las maniobras de rescate. Horas después, se confirmó el fallecimiento del joven a consecuencia de la gravedad de las lesiones.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del accidente, aunque de manera preliminar se presume que el exceso de velocidad habría provocado el percance.

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