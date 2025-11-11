Siguen reparaciones de baches en la Zona Centro de Saltillo

El Gobierno de Saltillo continúa reforzando los trabajos para mantener vialidades seguras y en óptimas condiciones para todas las familias. Con acciones permanentes de bacheo y rehabilitación de pavimento, se atienden diariamente distintos puntos de la ciudad para mejorar la movilidad y ofrecer trayectos más seguros.

Cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas responden cada día a los reportes ciudadanos recibidos a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, en el 844-160-08-08. Las brigadas trabajan tanto en colonias como en bulevares y avenidas principales, atendiendo de manera constante las áreas más afectadas por el uso continuo y las condiciones climáticas.

Este martes brigadas del programa “Aquí Andamos” rehabilitaron la calle Luis Ignacio Rayón, en la Zona Centro, donde el pavimento presentaba desgaste derivado del alto flujo vehicular. En el tramo comprendido entre Pedro Agüero y Presidente Cárdenas se realizaron trabajos de limpieza, relleno con asfalto caliente y nivelación para garantizar una circulación más fluida y ordenada.