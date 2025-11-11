Siguen reparaciones de baches en la Zona Centro de Saltillo

Saltillo
/ 11 noviembre 2025
    Siguen reparaciones de baches en la Zona Centro de Saltillo
    Cuadrillas de Infraestructura y Obras Públicas atienden reportes ciudadanos diariamente. FOTO: CORTESÍA

Las acciones buscan ofrecer vialidades seguras y en buenas condiciones a todas las familias

El Gobierno de Saltillo continúa reforzando los trabajos para mantener vialidades seguras y en óptimas condiciones para todas las familias. Con acciones permanentes de bacheo y rehabilitación de pavimento, se atienden diariamente distintos puntos de la ciudad para mejorar la movilidad y ofrecer trayectos más seguros.

Cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas responden cada día a los reportes ciudadanos recibidos a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, en el 844-160-08-08. Las brigadas trabajan tanto en colonias como en bulevares y avenidas principales, atendiendo de manera constante las áreas más afectadas por el uso continuo y las condiciones climáticas.

Este martes brigadas del programa “Aquí Andamos” rehabilitaron la calle Luis Ignacio Rayón, en la Zona Centro, donde el pavimento presentaba desgaste derivado del alto flujo vehicular. En el tramo comprendido entre Pedro Agüero y Presidente Cárdenas se realizaron trabajos de limpieza, relleno con asfalto caliente y nivelación para garantizar una circulación más fluida y ordenada.

$!Brigadas trabajan en colonias, bulevares y avenidas principales para mejorar la movilidad.
Brigadas trabajan en colonias, bulevares y avenidas principales para mejorar la movilidad. FOTO: CORTESÍA

De manera simultánea, el programa “Colonias al 100”, impulsado por el alcalde, llevó trabajos de bacheo a la calle Calzada de los Venados, en la colonia Lomas de Lourdes. Ahí se intervino la carpeta asfáltica para beneficio de los vecinos, quienes diariamente utilizan esta vialidad para desplazarse por la zona.

También se realizó la reparación de pavimento en la calle Pino, entre Don Juan Saade Murra y Ricardo Peart, en la colonia Tulipanes, al oriente de la ciudad, así como en la calle De los Deportes, en Jardines Coloniales. Con estas acciones, el Gobierno de Saltillo reafirma su compromiso de mantener calles funcionales y seguras en toda la capital.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

