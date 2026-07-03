Sin rastros de perros tras cateo en domicilio de Saltillo; sigue investigación por presunto maltrato animal

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Saltillo
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    Sin rastros de perros tras cateo en domicilio de Saltillo; sigue investigación por presunto maltrato animal
    El domicilio inspeccionado se encontraba vandalizado cuando llegaron las autoridades. CORTESÍA FGE

Autoridades estatales encuentran Inmueble vacío y dañado. Ese fue el saldo del operativo realizado a la casa de un hombre acusado de maltrato animal en Saltillo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila ejecutó una orden de cateo en un domicilio señalado por presunto maltrato animal; sin embargo, durante la diligencia las autoridades informaron que la vivienda se encontraba vandalizada y no localizaron animales ni indicios relacionados con la denuncia.

El operativo se realizó la tarde de este viernes 3 de julio en el inmueble ubicado en el cruce de las calles Francisco de Elizondo y Humboldt, en el fraccionamiento Agua Azul, con la participación de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de Servicios Periciales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/incendian-vivienda-tras-denuncias-de-presunto-maltrato-contra-perros-en-saltillo-IN21864729

De acuerdo con la Fiscalía, la diligencia fue autorizada como parte de una carpeta de investigación iniciada tras una denuncia presentada por un integrante de una asociación protectora de animales.

Al ingresar al domicilio, los agentes constataron que la vivienda presentaba daños por actos vandálicos y no encontraron evidencia física inmediata de los perros que motivaron la denuncia.

La intervención de la Fiscalía ocurrió después de que el caso cobrara notoriedad en redes sociales. En un video difundido en diversas plataformas, un grupo de personas confronta a un hombre por un perro que presuntamente se encontraba bajo su resguardo.

La difusión del material generó indignación entre usuarios y derivó en una protesta durante la madrugada del viernes. Alrededor de las 00:45 horas, varias personas se congregaron frente al domicilio, donde incendiaron el portón de acceso y realizaron pintas con mensajes de condena en la fachada.

Vecinos del fraccionamiento Agua Azul señalaron que desde tiempo atrás era frecuente escuchar alaridos de perros provenientes de la vivienda, situación que despertó sospechas entre los habitantes del sector y provocó una fuerte reacción tras la difusión de los videos.

Habitantes de la zona aseguraron que, debido a las amenazas y la presión social generadas por el caso, la persona señalada ya no se encontraba en el inmueble cuando arribaron las autoridades.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA ABIERTA

Aunque tanto las inspecciones realizadas previamente por la Policía Ambiental como el cateo efectuado por la Fiscalía no permitieron localizar animales o pruebas materiales en el domicilio, la dependencia estatal informó que la carpeta de investigación permanece abierta y las indagatorias continuarán.

La Fiscalía concluyó el comunicado emitido sobre el caso reiterando su postura de “Cero Tolerancia contra el maltrato animal en Coahuila”, al señalar que dará seguimiento a las denuncias relacionadas con este tipo de delitos.

Por su parte, vecinos y representantes de asociaciones protectoras de animales solicitaron que las investigaciones no sean archivadas y pidieron esclarecer los hechos.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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