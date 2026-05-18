Sofocan bomberos incendio de basura en predio abandonado, en Saltillo
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Automovilistas reportaron al 911 una densa columna de humo negro que salía del interior de una bodega abandonada en la colonia Avícola
Un incendio en una bodega abandonada movilizó a cuerpos de emergencia la mañana de este lunes en la colonia Avícola, alrededor de las 08:00 horas, tras el reporte realizado al sistema de emergencias 911, en Saltillo.
El siniestro ocurrió en un predio ubicado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Vito Alessio Robles, donde automovilistas observaron una columna de humo negro que salía del interior del inmueble.
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para atender la situación y localizaron basura y escombro incendiándose dentro de la bodega abandonada.
Los rescatistas realizaron maniobras para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas cercanas o representara un riesgo para quienes transitaban por el sector.
Tras varios minutos de labores, el incendio fue controlado y las autoridades permanecieron en el sitio para descartar riesgos adicionales.