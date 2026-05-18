Sofocan bomberos incendio de basura en predio abandonado, en Saltillo

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    Sofocan bomberos incendio de basura en predio abandonado, en Saltillo
    Bomberos trabajaron durante varios minutos para controlar las llamas que consumían basura y escombro acumulado al interior del inmueble abandonado. ULISES MARTÍNEZ

Automovilistas reportaron al 911 una densa columna de humo negro que salía del interior de una bodega abandonada en la colonia Avícola

Un incendio en una bodega abandonada movilizó a cuerpos de emergencia la mañana de este lunes en la colonia Avícola, alrededor de las 08:00 horas, tras el reporte realizado al sistema de emergencias 911, en Saltillo.

El siniestro ocurrió en un predio ubicado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Vito Alessio Robles, donde automovilistas observaron una columna de humo negro que salía del interior del inmueble.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-lo-chocan-intenta-huir-y-termina-contra-vivienda-y-camioneta-ID20765490
$!Tras controlar el incendio, elementos de emergencia permanecieron en el lugar realizando inspecciones para descartar que el fuego pudiera reactivarse o extenderse.
Tras controlar el incendio, elementos de emergencia permanecieron en el lugar realizando inspecciones para descartar que el fuego pudiera reactivarse o extenderse. ULISES MARTÍNEZ

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para atender la situación y localizaron basura y escombro incendiándose dentro de la bodega abandonada.

Los rescatistas realizaron maniobras para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas cercanas o representara un riesgo para quienes transitaban por el sector.

Tras varios minutos de labores, el incendio fue controlado y las autoridades permanecieron en el sitio para descartar riesgos adicionales.

$!El siniestro ocurrió en un predio ubicado en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Vito Alessio Robles, donde autoridades acordonaron el área para prevenir riesgos.
El siniestro ocurrió en un predio ubicado en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Vito Alessio Robles, donde autoridades acordonaron el área para prevenir riesgos. ULISES MARTÍNEZ
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