Sofocan bomberos incendio de basura en predio abandonado, en Saltillo

Un incendio en una bodega abandonada movilizó a cuerpos de emergencia la mañana de este lunes en la colonia Avícola, alrededor de las 08:00 horas, tras el reporte realizado al sistema de emergencias 911, en Saltillo.

El siniestro ocurrió en un predio ubicado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Vito Alessio Robles, donde automovilistas observaron una columna de humo negro que salía del interior del inmueble.