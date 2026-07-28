Sorprende la muerte a trailero dentro de su unidad, en la carretera Monterrey-Saltillo

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un operador de tractocamión fue localizado sin vida la mañana de este martes al interior de la cabina de su unidad, la cual permanecía estacionada sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 29+875, en el municipio de Ramos Arizpe. El reporte movilizó a elementos de la Guardia Nacional y paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes al arribar al sitio revisaron al conductor y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se informó que el fallecimiento habría sido provocado por un probable infarto.

La víctima fue identificada como José Raúl Álvarez Cristóbal, cuyo cuerpo fue localizado por su compañero de trabajo, Mauricio Marín Cortés, después de varias horas sin tener comunicación con él.

Según el testimonio del trabajador, desde la madrugada intentó contactarlo en repetidas ocasiones sin obtener respuesta. Además, el sistema de posicionamiento satelital (GPS) de la empresa indicaba que el tractocamión permanecía detenido en el mismo punto desde la 1:00 de la mañana, situación que lo llevó a trasladarse hasta el lugar para verificar qué ocurría.