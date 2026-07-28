Sorprende la muerte a trailero dentro de su unidad, en la carretera Monterrey-Saltillo

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    Sorprende la muerte a trailero dentro de su unidad, en la carretera Monterrey-Saltillo
    La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso y ordenó el traslado del cuerpo al Semefo para determinar la causa oficial del fallecimiento. ULISES MARTÍNEZ

Un operador de tractocamión fue encontrado sin vida en Ramos Arizpe. De manera preliminar, se presume que sufrió un infarto

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un operador de tractocamión fue localizado sin vida la mañana de este martes al interior de la cabina de su unidad, la cual permanecía estacionada sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 29+875, en el municipio de Ramos Arizpe.

El reporte movilizó a elementos de la Guardia Nacional y paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes al arribar al sitio revisaron al conductor y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se informó que el fallecimiento habría sido provocado por un probable infarto.

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La víctima fue identificada como José Raúl Álvarez Cristóbal, cuyo cuerpo fue localizado por su compañero de trabajo, Mauricio Marín Cortés, después de varias horas sin tener comunicación con él.

$!Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para resguardar el área y tomar conocimiento del fallecimiento del operador de tractocamión.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para resguardar el área y tomar conocimiento del fallecimiento del operador de tractocamión. ULISES MARTÍNEZ

Según el testimonio del trabajador, desde la madrugada intentó contactarlo en repetidas ocasiones sin obtener respuesta. Además, el sistema de posicionamiento satelital (GPS) de la empresa indicaba que el tractocamión permanecía detenido en el mismo punto desde la 1:00 de la mañana, situación que lo llevó a trasladarse hasta el lugar para verificar qué ocurría.

$!El operador fue localizado sin vida dentro de la cabina de su tractocamión, estacionado sobre la carretera Monterrey-Saltillo, en Ramos Arizpe.
El operador fue localizado sin vida dentro de la cabina de su tractocamión, estacionado sobre la carretera Monterrey-Saltillo, en Ramos Arizpe. ULISES MARTÍNEZ

Al llegar, encontró al operador inconsciente entre los asientos de la cabina y notificó de inmediato a la empresa, la cual solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del sistema 911.

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en la escena y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicará la necropsia de ley para establecer oficialmente la causa del fallecimiento.

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