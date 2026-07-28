Sorprende la muerte a trailero dentro de su unidad, en la carretera Monterrey-Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Un operador de tractocamión fue encontrado sin vida en Ramos Arizpe. De manera preliminar, se presume que sufrió un infarto
RAMOS ARIZPE, COAH.- Un operador de tractocamión fue localizado sin vida la mañana de este martes al interior de la cabina de su unidad, la cual permanecía estacionada sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 29+875, en el municipio de Ramos Arizpe.
El reporte movilizó a elementos de la Guardia Nacional y paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes al arribar al sitio revisaron al conductor y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se informó que el fallecimiento habría sido provocado por un probable infarto.
La víctima fue identificada como José Raúl Álvarez Cristóbal, cuyo cuerpo fue localizado por su compañero de trabajo, Mauricio Marín Cortés, después de varias horas sin tener comunicación con él.
Según el testimonio del trabajador, desde la madrugada intentó contactarlo en repetidas ocasiones sin obtener respuesta. Además, el sistema de posicionamiento satelital (GPS) de la empresa indicaba que el tractocamión permanecía detenido en el mismo punto desde la 1:00 de la mañana, situación que lo llevó a trasladarse hasta el lugar para verificar qué ocurría.
Al llegar, encontró al operador inconsciente entre los asientos de la cabina y notificó de inmediato a la empresa, la cual solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del sistema 911.
Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en la escena y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicará la necropsia de ley para establecer oficialmente la causa del fallecimiento.