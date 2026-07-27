Tráiler choca y termina en el patio de una empresa de Ramos Arizpe

Un tráiler que transportaba piezas automotrices terminó semivolcado en el patio de maniobras de la empresa Vuteq Industries la tarde de este lunes.

De acuerdo con la versión del conductor, circulaba por el libramiento Óscar Flores Tapia con dirección a Ramos Arizpe, Coahuila, cuando un vehículo repartidor de agua que transitaba delante de él perdió parte de los garrafones que transportaba.

Ante esa situación, un motociclista que también circulaba por la vía intentó esquivar los recipientes y estuvo a punto de impactarse contra el tráiler.

Para evitar la colisión, el operador del tractocamión, identificado como Lázaro Eliud González, realizó una maniobra hacia la derecha. Sin embargo, primero se impactó contra un poste de energía eléctrica y posteriormente contra la barda perimetral de la empresa Vuteq Industries.

Tras el impacto, el tráiler cayó a un desnivel de aproximadamente tres metros y terminó semivolcado dentro del patio de maniobras de la compañía.