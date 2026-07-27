Tráiler choca y termina en el patio de una empresa de Ramos Arizpe
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Este accidente generó la evacuación 240 empleados de la Vuteq en Ramos Arizpe, Coahuila
Un tráiler que transportaba piezas automotrices terminó semivolcado en el patio de maniobras de la empresa Vuteq Industries la tarde de este lunes.
De acuerdo con la versión del conductor, circulaba por el libramiento Óscar Flores Tapia con dirección a Ramos Arizpe, Coahuila, cuando un vehículo repartidor de agua que transitaba delante de él perdió parte de los garrafones que transportaba.
Ante esa situación, un motociclista que también circulaba por la vía intentó esquivar los recipientes y estuvo a punto de impactarse contra el tráiler.
Para evitar la colisión, el operador del tractocamión, identificado como Lázaro Eliud González, realizó una maniobra hacia la derecha. Sin embargo, primero se impactó contra un poste de energía eléctrica y posteriormente contra la barda perimetral de la empresa Vuteq Industries.
Tras el impacto, el tráiler cayó a un desnivel de aproximadamente tres metros y terminó semivolcado dentro del patio de maniobras de la compañía.
Como consecuencia del accidente, los tanques de diésel de la unidad resultaron dañados, lo que provocó el derrame de combustible.
La empresa activó sus protocolos de emergencia y evacuó a 240 trabajadores hacia los puntos de reunión establecidos.
El combustible derramado amenazó con ingresar al área de producción; sin embargo, la brigada de emergencia de la empresa, en coordinación con elementos del Cuerpo de Bomberos, logró controlar la situación y evitar mayores riesgos.
Paramédicos valoraron al conductor, Lázaro Eliud González, de 41 años, quien presentó lumbalgia y una herida abrasiva en la oreja derecha.
Tras la revisión médica, se informó que sus signos vitales eran estables y que no presentaba lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.
El operador permaneció en el lugar y quedó en calidad de detenido por elementos de la Policía Estatal, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.