‘Su legado seguirá inspirando a generaciones de fotógrafos’: redes despiden a familia víctima de ataque en Saltillo

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    ‘Su legado seguirá inspirando a generaciones de fotógrafos’: redes despiden a familia víctima de ataque en Saltillo
    Ana Laura de León Morín y Emmanuel Montero Gómez fueron recordados por colegas y organizaciones fotográficas por el legado que dejaron en el gremio. REDES SOCIALES

Organizaciones, fotógrafos y amigos recordaron la trayectoria y calidad humana de Ana Laura de León y Emmanuel Montero, además de expresar sus condolencias por la muerte de Jaqueline Mora de León

Las redes sociales se convirtieron en un espacio de duelo tras el ataque ocurrido la noche del martes en una boutique de la colonia Gustavo Espinosa Mireles, en Saltillo, donde perdieron la vida Ana Laura de León Morín, Emmanuel Montero Gómez y Jaqueline Mora de León.

Conforme se confirmó la identidad de las víctimas, comenzaron a multiplicarse las publicaciones de organizaciones, fotógrafos, alumnos, amigos y personas cercanas a la familia. En los mensajes recordaron no solo la trayectoria profesional de Ana Laura y Emmanuel, sino también la calidad humana que, aseguraron, los distinguió durante años.

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La Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales, organismo que ambos presidieron en distintos periodos, difundió una esquela en la que lamentó el fallecimiento. Además, expresó sus condolencias a familiares y amigos, y se unió “en oración por el eterno descanso de nuestros compañeros y amigos”.

UN LEGADO QUE TRASCIENDE

A este mensaje se sumó la comunidad Somos Fotógrafas, que recordó a la pareja como dos personas que marcaron a decenas de profesionales. “Su legado seguirá inspirando a generaciones de fotógrafos, recordándonos que detrás de cada imagen siempre hay un corazón dispuesto a servir, enseñar y compartir”, publicó.

En decenas de publicaciones se repitió un mismo sentimiento: el agradecimiento por el apoyo que ambos brindaban a quienes iniciaban su carrera. Uno de los fotógrafos recordó que conoció a Ana Laura cuando presidía la Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales y que, tiempo después, Emmanuel le dio la oportunidad de participar como ponente en una convención internacional.

Otro colega escribió que decidió no publicar las fotografías de una cobertura realizada ese mismo día “por respeto” a Ana Laura, a quien describió como una amiga que compartía su conocimiento con generosidad. También hubo quienes recordaron conversaciones sostenidas apenas unas horas antes de la tragedia.

”Apenas ayer hablamos, quedamos en ir a visitarlos a Saltillo... hoy estoy en shock”, escribió uno de sus amigos en redes sociales.

RECUERDOS Y MENSAJES DE DESPEDIDA

Las muestras de afecto fueron más allá del ámbito profesional. Personas cercanas compartieron recuerdos familiares, agradecieron el respaldo recibido en distintas etapas de su vida y destacaron la cercanía que la familia mantenía con quienes la rodeaban.

Una amiga recordó que Ana Laura impulsó su carrera profesional, creyó en su potencial y la acompañó en momentos importantes de su vida. Otras publicaciones resaltaron que Emmanuel siempre encontraba tiempo para aconsejar, orientar y animar a fotógrafos jóvenes.

En otro de los mensajes se expresó que la familia había dejado “un vacío inmenso” entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerla, al recordar que siempre abrían las puertas de su hogar y compartían con entusiasmo su pasión por la fotografía.

Aunque la mayoría de las publicaciones estuvieron dirigidas a Ana Laura y Emmanuel por su amplia trayectoria dentro del gremio, distintas organizaciones y amistades también recordaron a Jaqueline Mora de León.

La Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales y Master Class Photographers lamentaron la pérdida de “Emmanuel Montero, Ana Laura de León y su querida hija, Jaqueline Mora”, al señalar que la comunidad no solo despedía a dos referentes de la fotografía mexicana, sino a una familia que dejó una profunda huella entre quienes convivieron con ella.

La empresa Enfoque México dedicó un mensaje especial a Emmanuel Montero, a quien describió como un hombre de “calidez, sencillez y enorme calidad humana”. Otros colegas coincidieron en que siempre estaba dispuesto a compartir conocimientos, abrir oportunidades y tender la mano a quienes buscaban crecer profesionalmente.

Además, las publicaciones incluyeron mensajes de fortaleza para los familiares de las víctimas y deseos de pronta recuperación para Litzy Mora de León, quien resultó lesionada durante el ataque.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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