Asesinan a tres personas en la colonia Espinoza Mireles de Saltillo; detienen a estadounidense

Tres personas fueron asesinadas la noche del martes durante un ataque registrado en una boutique de la colonia Gustavo Espinoza Mireles, en Saltillo. Horas después, autoridades estatales detuvieron en Piedras Negras al presunto responsable, un hombre de nacionalidad estadounidense, y rescataron al menor de seis años que había sido sustraído del lugar. Las víctimas fueron identificadas como Ana Laura de León Morín, de 44 años; Laura Jaquelin Mora de León, de 23; y Emanuel Montero Gómez, de 44 años. De acuerdo con la información recabada, Ana Laura era la madre de Litzy Mora; Laura Jaquelin, su hermana; y Emanuel era pareja de Ana Laura.

Según informó la Fiscalía General del Estado, las primeras investigaciones apuntan a que el ataque derivó de un conflicto de carácter familiar. El probable responsable fue identificado como Chad “N”, de 35 años y nacionalidad estadounidense, quien acudió al establecimiento Lyons, donde laboraba su expareja Litzy Mora, de 25 años.

De acuerdo con las indagatorias, el hombre llegó con la intención de llevarse al hijo de ambos, de seis años de edad. Cuando familiares intentaron impedirlo, presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra las personas que se encontraban en el lugar. Como resultado del ataque murieron la madre y la hermana de Litzy, así como la pareja de la madre. Litzy también resultó gravemente lesionada y fue trasladada por personal de la Secretaría de Salud a un hospital de la localidad, donde recibe atención médica.

Ha trascendido que la pareja residía anteriormente en Estados Unidos y que, presuntamente por antecedentes de violencia familiar, Litzy regresó a México junto con su hijo. También se ha señalado, de manera extraoficial, que el hombre tenía una orden de restricción emitida en ese país, la cual habría violado al presentarse en el lugar para llevarse al menor.

Tras el ataque, el presunto agresor huyó en una camioneta Chevrolet gris de modelo reciente, lo que originó un operativo en distintas regiones de Coahuila. Como resultado de las labores de inteligencia, videovigilancia e intercambio de información entre corporaciones, fue localizado y detenido aproximadamente cinco horas después en el Puente Internacional Número Uno, en Piedras Negras, cuando presuntamente intentaba cruzar hacia Eagle Pass, Texas.

Durante el operativo también fue localizado el menor, quien quedó bajo resguardo de las autoridades. La Fiscalía señaló que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público y que las investigaciones continúan para esclarecer completamente los hechos.