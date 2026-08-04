Saraperos cae 10-0 ante Algodoneros en el inicio del último Clásico Coahuilense

Los Saraperos de Saltillo comenzaron con el pie izquierdo su última serie de la temporada 2026 al caer 10-0 ante los Algodoneros de Unión Laguna en el Estadio de la Revolución, resultado con el que la novena lagunera dio un paso importante en su búsqueda por asegurar un lugar en los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol. La ofensiva de Saltillo tuvo dificultades para descifrar el pitcheo de Unión Laguna, que limitó a la Nave Verde a siete imparables y no permitió carreras durante las nueve entradas.

Los locales tomaron la ventaja desde el primer episodio. Albert Lara abrió el ataque con un doblete y más tarde anotó gracias a un sencillo productor de Isan Díaz, quien además se robó la tercera base antes de cruzar el plato.

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La diferencia aumentó en la segunda entrada. Tras llenar las bases con dos pasaportes y un pelotazo, Nicholas Torres vació las almohadillas con un doble al jardín central que impulsó a Didi Gregorius, Eguy Rosario y Francisco Arcia para colocar el marcador 4-0. El tercer inning terminó por inclinar el encuentro. Después de un sencillo de Yadir Drake y dos bases por bolas consecutivas, Francisco Arcia produjo una carrera con un rodado y, enseguida, Nicholas Torres conectó un cuadrangular con las bases llenas entre los jardines izquierdo y central para ampliar la ventaja a 9-0. Saltillo intentó responder con corredores en circulación en distintos momentos del encuentro. Thairo Estrada conectó un doble en la tercera entrada, mientras Christian Villanueva y Luis Guillorme sumaron imparables, pero el pitcheo lagunero evitó cualquier daño y mantuvo el cero en la pizarra. Los Algodoneros agregaron una carrera más en el cuarto episodio cuando Isan Díaz abrió con doblete y posteriormente anotó con un sencillo de Didi Gregorius para colocar el definitivo 10-0.

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A partir de ese momento, el relevo de Unión Laguna mantuvo el control del encuentro. Miguel Vázquez, Omar Araujo y Ángel Perdomo completaron la blanqueada, mientras que Saraperos terminó el juego con 12 ponches recibidos. Con la derrota, la Nave Verde inició la última serie del calendario regular con un revés ante su rival estatal. El segundo duelo del Clásico Coahuilense se disputará este miércoles en Torreón, donde Saltillo buscará igualar la serie y cerrar de mejor forma una temporada en la que ya quedó eliminado de la pelea por la postemporada.