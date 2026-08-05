POLITICÓN: De la promesa al engaño, Morena da luz verde a reelección porque nunca cambiaron sus estatutos

I. AGUA CONOCIDA Las lluvias de ayer volvieron a exhibir lo que en Ramos Arizpe todos conocen desde hace años: hay cruces, puentes y sectores que se inundan de manera recurrente, mientras la prevención sigue llegando siempre después del agua. La administración de Tomás Gutiérrez informó sobre cierres viales, vehículos varados, árboles caídos y viviendas afectadas, además de las labores para retirar basura y liberar escurrimientos. Todo eso era necesario, sin duda. Lo que falta explicar es por qué, tratándose de puntos identificados desde hace tiempo, el municipio continúa reaccionando como si cada tormenta fuera una sorpresa y la reacción sólo pudiera darse cuando el agua ya está encima. II. OTRAS PRIORIDADES Lo más llamativo es que ahora se inundan lugares donde antes el agua no se acumulaba, sin que la administración de Tomás Gutiérrez parezca tener un diagnóstico sobre las causas. Nos cuentan que en Protección Civil parte de la atención se destina a la grilla y a prestar favores a personajes señalados como grandes corruptores de Coahuila. Y así la prevención nunca llegará: porque mientras deberían estudiar por dónde corre el agua, algunos parecen más ocupados en averiguar hacia dónde corre el negocio.

III. REACCIÓN COORDINADA La captura en Piedras Negras de Chad “N”, señalado como presunto responsable del triple homicidio y la ilegal sustracción de un menor, ocurridos ayer en Saltillo, mostró una capacidad de reacción que merece reconocerse. La Fiscalía General del Estado, encabezada por Federico Fernández, coordinó labores de inteligencia, videovigilancia e intercambio de información con corporaciones estatales, federales y municipales para seguir la ruta del sospechoso e impedir su salida del país. La prioridad fue localizar con vida al menor sustraído del domicilio. El resultado: detención del presunto agresor y rescate del niño en buen estado. IV. CIERRE DEL CERCO La operación reunió a la Fiscalía, Seguridad Pública estatal, Marina, Ejército, Guardia Nacional y la Comisaría de Saltillo, además de contar con el apoyo de autoridades fronterizas de Estados Unidos, a quienes se alertó de lo ocurrido. Esa coordinación permitió identificar el vehículo, reconstruir el trayecto y cerrar el paso antes de que el sospechoso cruzara hacia Texas. La primera respuesta fue eficaz: mientras el presunto responsable buscaba la frontera, las autoridades ya le habían cerrado la salida.

V. FUERA MÁSCARAS ¿Recuerda usted que, en la época de Luisa María Alcalde como dirigente del partido de moda, los morenistas presumieron que habían establecido en sus documentos básicos la prohibición del nepotismo y la reelección desde 2027? Pues, como se lo adelantamos en este espacio hace algunas semanas, finalmente ayer se reconoció el engaño y la actual dirigente, Ariadna Montiel, “justificó” que sus actuales legisladores y ediles puedan aspirar a la reelección en los comicios del año próximo, en un hecho irrebatible: “la legislación vigente aún lo permite”. Y ni cómo contradecirla. VI. CELEBRAR Entre los más jubilosos por la “decisión” está, sin duda, el lagunero Francisco Javier Borrego Adame, quien tendrá la posibilidad de ingresar al muy exclusivo club de quienes ligaron cuatro legislaturas al hilo, es decir, 12 años cobrando... ¡perdón!, sirviendo al pueblo de México desde la tribuna parlamentaria. Y si a usted no le suena el nombre, pese a que ya lleva tres legislaturas en la nómina, no se preocupe, así está la mayoría...

CIUDAD DE MÉXICO. — Los diputados federales del partido Morena que aspiren a la reelección consecutiva en los comicios de 2027 no tendrán la obligación legal de solicitar licencia ni separarse de sus curules. Así lo confirmó la dirigencia nacional del partido, encabezada por... pic.twitter.com/DUJsxv7zOn — PeriodismoNegro.Mx (@entresijospn) August 4, 2026

VII. DULCE VENGANZA I A quien el destino concedió ayer una de esas ocasiones para la revancha que no necesitan presumirse, pero que provocan un placer interno inequívoco, fue a la priista Edna Dávalos Elizondo, que finalmente debutó como presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Congreso del Estado. Y es que, siguiendo una de esas tradiciones no escritas del Poder Legislativo, el lagunero Antonio Attolini ocupó ayer la posición que regularmente juega su compañero Alberto Hurtado y eso implicó actuar como secretario de la Mesa Directiva, lo cual se traduce en recibir instrucciones de quien actúa como presidenta. VIII. DULCE VENGANZA II Así, la de Ramos Arizpe –quien más de una vez ha tenido encontronazos con el morenista– tuvo ayer el secreto placer de “instruir” a su némesis, hasta en cinco ocasiones, para que tomara nota de las votaciones y, una vez registradas, informara del resultado de las mismas. Quienes conocen bien a Dávalos aseguran que, si se pone atención a la grabación de la sesión, se aprecian con claridad las inflexiones en la voz de la priista, las cuales denotan el placer con el cual se dedicó a darle órdenes a “su secre”. ¿Será?