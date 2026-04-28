Sube a una antena y amenaza con lanzarse; moviliza a autoridades en Ramos Arizpe

Un hombre amenazó con arrojarse desde lo alto de una antena de comunicación y desató una movilización de autoridades en Ramos Arizpe. El hecho ocurrió durante la noche de ayer lunes, a las orillas de la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del rancho Los Bosques. Se trata de Margarito Isaís ¨N¨, de 41 años, originario de Monclova.

Cerca de las 21:30 horas, el hombre escaló hasta la cima de una antena de una empresa de telefonía celular, ubicada entre el cerro de la Cruz y la empresa Terex, desde donde comenzó a amenazar con lanzarse al vacío. Un ciudadano que se ejercitaba en la zona dio aviso al sistema de emergencias 911. Como primeros respondientes acudieron elementos de la Policía Preventiva Municipal, mientras que el hombre mantenía una actitud de resistencia, señalando que no confiaba en las autoridades y temía ser bajado por la fuerza. Incluso solicitó la presencia de elementos de la Marina para exponer su situación personal. Durante el incidente, portaba sobre su playera más de 20 piedras, con las que amagaba con agredir en caso de acercamiento. Posteriormente, el paramédico de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe, Joran Cancino Chávez, subió a la estructura para dialogar con él.

El hombre rechazó el contacto físico y manifestó atravesar una crisis económica. En medio de la intervención, aceptó un cigarro ofrecido por el rescatista, lo que ayudó a mantener el diálogo. Más tarde, solicitó la presencia de su hermana, quien acudió desde la colonia Cactus. La llegada de su familiar fue clave para que el hombre accediera a descender por su propio pie. Una vez en tierra, fue valorado por la psicóloga del Instituto de la Mujer, Gabriela Chávez, a bordo de una ambulancia. Tras permanecer alrededor de 45 minutos en atención y diálogo con personal de emergencia y autoridades militares, se determinó su traslado a un centro de rehabilitación para su valoración y seguimiento.