Saltillo: peatón ebrio es golpeado por espejo de camioneta al intentar cruzar periférico

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Saltillo
/ 28 abril 2026
    Saltillo: peatón ebrio es golpeado por espejo de camioneta al intentar cruzar periférico
    El momento del accidente ocurrió cuando el peatón perdió el equilibrio en el camellón central y fue alcanzado por una camioneta Ford Lobo, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y personal de Tránsito Municipal en la zona. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El lesionado es de nacionalidad hondureña y fue atendido por la Cruz Roja presentando diversos golpes en el cuerpo

Un migrante de nacionalidad hondureña, adicto a las bebidas alcohólicas, puso en riesgo su vida al no utilizar el puente peatonal ubicado frente a la central camionera y fue atropellado por una camioneta, en Saltillo.

Esto ocurrió cerca de las 20:00 horas, sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, cuando Marvel Parda ¨N¨, alias “El Junior”, junto a su amigo Mauricio¨N¨, regresaban de comprar bebidas alcohólicas. Ambos se dirigían a los alrededores de la central de autobuses para dormir, pero decidieron no utilizar el puente peatonal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conductor-atropella-y-mata-a-adulto-mayor-en-saltillo-HA20311402
$!Elementos de la Cruz Roja atendieron al hombre lesionado, quien fue encontrado en aparente estado de ebriedad tras permanecer en el pavimento luego del impacto, siendo posteriormente trasladado a sus instalaciones para valoración médica.
Elementos de la Cruz Roja atendieron al hombre lesionado, quien fue encontrado en aparente estado de ebriedad tras permanecer en el pavimento luego del impacto, siendo posteriormente trasladado a sus instalaciones para valoración médica. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Prefirieron cruzar el transitado periférico, y debido a su estado inconveniente lograron llegar únicamente al camellón central. Al intentar cruzar el carril de oriente a poniente, al ver que varios vehículos circulaban a alta velocidad, se regresaron nuevamente al camellón.

En ese momento, Marvel Parda perdió el equilibrio y cayó de espaldas, siendo embestido por el espejo lateral izquierdo de una camioneta Ford Lobo.

La unidad era conducida por un mariachi que se dirigía en caravana con un vehículo donde viajaban los restos de sus compañeros músicos, para ofrecer una serenata.

$!El conductor de la camioneta involucrada, un mariachi que se desplazaba en caravana para una presentación musical, permaneció en el lugar del accidente mientras autoridades de Tránsito Municipal realizaban las diligencias correspondientes.
El conductor de la camioneta involucrada, un mariachi que se desplazaba en caravana para una presentación musical, permaneció en el lugar del accidente mientras autoridades de Tránsito Municipal realizaban las diligencias correspondientes. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El lesionado fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo encontraron en aparente estado de ebriedad, por lo que fue trasladado a las instalaciones del organismo, donde se le diagnosticaron diversos golpes.

Tránsito Municipal tomó conocimiento del accidente y asesoró al conductor de la camioneta, identificado como Omar ¨N¨, para intentar llegar a un acuerdo con el afectado. En caso de no concretarse, el caso sería turnado al Ministerio Público por el delito de lesiones, para deslindar responsabilidades.

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