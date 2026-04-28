Saltillo: peatón ebrio es golpeado por espejo de camioneta al intentar cruzar periférico

Un migrante de nacionalidad hondureña, adicto a las bebidas alcohólicas, puso en riesgo su vida al no utilizar el puente peatonal ubicado frente a la central camionera y fue atropellado por una camioneta, en Saltillo. Esto ocurrió cerca de las 20:00 horas, sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, cuando Marvel Parda ¨N¨, alias “El Junior”, junto a su amigo Mauricio¨N¨, regresaban de comprar bebidas alcohólicas. Ambos se dirigían a los alrededores de la central de autobuses para dormir, pero decidieron no utilizar el puente peatonal.

Prefirieron cruzar el transitado periférico, y debido a su estado inconveniente lograron llegar únicamente al camellón central. Al intentar cruzar el carril de oriente a poniente, al ver que varios vehículos circulaban a alta velocidad, se regresaron nuevamente al camellón. En ese momento, Marvel Parda perdió el equilibrio y cayó de espaldas, siendo embestido por el espejo lateral izquierdo de una camioneta Ford Lobo. La unidad era conducida por un mariachi que se dirigía en caravana con un vehículo donde viajaban los restos de sus compañeros músicos, para ofrecer una serenata.

El lesionado fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo encontraron en aparente estado de ebriedad, por lo que fue trasladado a las instalaciones del organismo, donde se le diagnosticaron diversos golpes. Tránsito Municipal tomó conocimiento del accidente y asesoró al conductor de la camioneta, identificado como Omar ¨N¨, para intentar llegar a un acuerdo con el afectado. En caso de no concretarse, el caso sería turnado al Ministerio Público por el delito de lesiones, para deslindar responsabilidades.