Saltillo: tras intentar pasar por el circuito del 21K, casi embisten a un policía y son detenidos

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: tras intentar pasar por el circuito del 21K, casi embisten a un policía y son detenidos
    Una pareja fue detenida luego de presuntamente intentar avanzar por una vialidad cerrada debido al desarrollo del medio maratón 21K, situación que derivó en la movilización de corporaciones de seguridad en Saltillo. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El incidente se registró en una zona restringida por el paso de atletas que participaban en el medio maratón 21K, lo que originó un operativo de seguridad y control vial

Muy caro les saldrá a Alejandro ¨N¨ y a su pareja, Renata N., el presunto intento de atropellar a un cadete de la Policía Estatal que brindaba seguridad durante la realización del medio maratón 21K, en Saltillo.

Todo ocurrió en el cruce del bulevar Egipto y José Sarmiento, donde la pareja viajaba a bordo de un vehículo Mazda.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/hombre-lucha-por-su-vida-tras-ser-apunalado-dentro-de-su-vivienda-en-el-centro-desaltillo-MF21062907

Presuntamente intentaban incorporarse a los carriles poniente del bulevar Egipto, los cuales se encontraban cerrados debido al paso de los corredores que participaban en la competencia.

En el lugar se encontraba un aspirante de la Policía Estatal controlando la circulación vehicular y restringiendo el acceso a la zona bloqueada.

$!Además de la detención de la pareja, las autoridades aseguraron el vehículo involucrado y lo trasladaron a un corralón mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido.
Además de la detención de la pareja, las autoridades aseguraron el vehículo involucrado y lo trasladaron a un corralón mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Aparentemente, el conductor se molestó por el cierre vial e intentó avanzar a pesar de las indicaciones, por lo que el cadete estuvo a punto de ser embestido por la unidad.

Ante la situación, el aspirante a oficial solicitó apoyo vía radio, acudiendo al sitio elementos del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los oficiales sometieron al conductor del automóvil, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, al igual que su acompañante.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-ebrio-y-a-exceso-de-velocidad-termina-destruyendo-su-auto-contra-luminaria-FF21062142

Ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la Agencia Investigadora del Ministerio Público, donde enfrentarán las investigaciones correspondientes por lesiones en grado de tentativa.

Asimismo, las autoridades procedieron al aseguramiento del vehículo involucrado, el cual fue trasladado a un corralón.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Eliud Kipchoge y Estefanía Oropeza conquistaron el primer lugar de la 21K Coahuila 2026, en una jornada que aún continúa en Saltillo.

Resultados preliminares de la 21K Coahuila 2026: así marcha la competencia en Saltillo
El gobernador destacó diversas acciones y proyectos ejecutados durante mayo.

Mayo fue un mes de avances y coordinación en todas las regiones de Coahuila: Manolo Jiménez
Esta semana, padres de familia realizaron una manifestación para pedir que sus hijos tengan clases, aunque tengan que impartirse a más de 100 metros del plantel.

Coahuila: Paraliza primaria de PN denuncia por discriminación y acoso; 60 alumnos, en el limbo

REDES SOCIALES

Andy López Beltrán está aterrorizado

NosotrAs: Violencia lencha

NosotrAs: Violencia lencha
Productividad sexenal

Productividad sexenal
No se hagan bolas

No se hagan bolas
La recuperación de activos ocurre mientras continúa el proceso concursal que mantiene sin definición el futuro de AHMSA.

Retiran maquinaria Caterpillar de la mina de Hércules; exobreros denuncian desmantelamiento de activos de AHMSA