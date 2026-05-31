Saltillo: tras intentar pasar por el circuito del 21K, casi embisten a un policía y son detenidos

Muy caro les saldrá a Alejandro ¨N¨ y a su pareja, Renata N., el presunto intento de atropellar a un cadete de la Policía Estatal que brindaba seguridad durante la realización del medio maratón 21K, en Saltillo. Todo ocurrió en el cruce del bulevar Egipto y José Sarmiento, donde la pareja viajaba a bordo de un vehículo Mazda.

Presuntamente intentaban incorporarse a los carriles poniente del bulevar Egipto, los cuales se encontraban cerrados debido al paso de los corredores que participaban en la competencia. En el lugar se encontraba un aspirante de la Policía Estatal controlando la circulación vehicular y restringiendo el acceso a la zona bloqueada.

Aparentemente, el conductor se molestó por el cierre vial e intentó avanzar a pesar de las indicaciones, por lo que el cadete estuvo a punto de ser embestido por la unidad. Ante la situación, el aspirante a oficial solicitó apoyo vía radio, acudiendo al sitio elementos del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los oficiales sometieron al conductor del automóvil, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, al igual que su acompañante.

Ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la Agencia Investigadora del Ministerio Público, donde enfrentarán las investigaciones correspondientes por lesiones en grado de tentativa. Asimismo, las autoridades procedieron al aseguramiento del vehículo involucrado, el cual fue trasladado a un corralón.