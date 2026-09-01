Sufre triple accidente en el Sarape, en Saltillo

Un triple choque automovilístico se registró en el paso elevado del distribuidor vial El Sarape, donde el conductor de un vehículo Chevrolet Chevy perdió el control y terminó involucrado en una colisión con otra unidad.

Los hechos ocurrieron cerca de las 17:30 horas, sobre el carril que conecta el bulevar Fundadores con el Paseo de la Reforma.

De acuerdo con los primeros reportes, el Chevy circulaba con dirección al poniente cuando, debido al exceso de velocidad y al pavimento mojado por la lluvia, el conductor perdió el control del volante.

La unidad se proyectó contra la base de concreto del puente y la golpeó con la parte trasera. Debido al impacto, el vehículo giró y terminó atravesado sobre la vialidad, en sentido contrario a la circulación.

El Chevy quedó obstruyendo ambos carriles y, momentos después, un vehículo Ford que circulaba por el mismo tramo no logró detenerse a tiempo y terminó impactándose de frente contra la primera unidad.

El segundo vehículo también salió proyectado y giró varios metros hasta quedar en sentido contrario a la circulación.