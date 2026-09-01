Saltillo: Catean supuesta casa de masajes donde obligaban a trabajadoras a sostener relaciones; detienen a dos personas

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    Saltillo: Catean supuesta casa de masajes donde obligaban a trabajadoras a sostener relaciones; detienen a dos personas
    Este domicilio en la colonia Ampliación Real de Peña fue cateado la noche de este lunes tras la investigación que se abrió en donde se considera posible trata de personas. Juan Francisco Valdés

Una jovencita, que acude al Hospital General, afirma que fue retenida en este lugar tras no querer seguir trabajando

Elementos policiacos realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Ampliación Real de Peña, en donde supuestamente se realizaban masajes y se obligaba a las trabajadoras a sostener relaciones sexuales con los clientes; producto de esta acción fueron detenidos un hombre y una mujer.

La diligencia se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre la calle El Abra, luego de que un juez de control autorizara la orden de cateo como parte de una carpeta de investigación que se inició a raíz de la denuncia de una mujer que habría trabajado en el lugar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/trata-de-personas-crece-45-en-el-ultimo-ano-BO19178944

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, en el domicilio se ofrecían servicios de masajes y, presuntamente, algunas mujeres eran obligadas a proporcionar servicios sexuales a los clientes.

$!La Fiscalía de las Mujeres y la Niñez en la Región Sureste llevó las investigaciones.
La Fiscalía de las Mujeres y la Niñez en la Región Sureste llevó las investigaciones.

La investigación comenzó después de que una joven acudiera lesionada al Hospital General de Saltillo y posteriormente proporcionara información a las autoridades sobre las actividades que presuntamente se realizaban en el inmueble.

Según los datos expuestos durante la diligencia, la mujer habría señalado que fue retenida en el domicilio cuando se negó a continuar trabajando en el lugar, hasta que finalmente logró escapar y solicitar ayuda. También trascendió que la indagatoria se robusteció, luego que el propietario del lugar intentara vender un mono, en el mercado negro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-trata-de-personas-un-problema-familiar-mas-que-de-crimen-organizado-HF16757606

Durante el cateo también fueron localizados presuntos estupefacientes, así como réplicas de armas, además de otros indicios que fueron documentados por peritos y agentes de investigación para integrarlos a la carpeta correspondiente.

Como resultado del operativo fueron detenidos un hombre y una mujer, quienes presuntamente se encargaban de vigilar las actividades que se realizaban en el inmueble. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Inclusive trascendió que el hombre estaría vinculado a una investigación por huachicol.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/8m-crece-la-trata-de-personas-agresiones-y-abuso-a-ninas-HM19518294

Las autoridades también mantienen abierta la investigación para localizar a una tercera persona, señalada como la presunta propietaria del inmueble y responsable de las actividades investigadas, quien no se encontraba en el lugar al momento del cateo.

La investigación contempla además posibles vínculos con otros establecimientos en municipios de la Región Sureste de Coahuila y en Monterrey, Nuevo León.

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