Suman hasta cinco casos de nueva modalidad de extorsión en Saltillo

El funcionario explicó que los delincuentes operan desde distintas partes del país y contactan a empleados de negocios, fraccionamientos o domicilios particulares para solicitar dinero o bienes, bajo el engaño de recibir órdenes directas de sus superiores.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, emitió una alerta tras la detección reciente de casos de la modalidad de estafa conocida como “fraude del patrón”.

“Los delincuentes se hacen pasar por dueños de negocios o patrones, pidiendo a los empleados que retiren dinero o pertenencias para enviarlos a través de vehículos de servicio público”, señaló.

Ante esta situación, Garza Félix recomendó a la ciudadanía mantener comunicación constante con sus trabajadores, evitar resguardar grandes cantidades de efectivo en los establecimientos y utilizar canales oficiales, como la aplicación Saltillo Seguro, para recibir asesoría inmediata.

En cuanto al origen de estos delitos, precisó que no son de carácter local. “Operan desde otras partes de la República; recientemente se han detectado entre cuatro y cinco casos en la ciudad”, indicó.

ENTREGA DE EQUIPO

En otro tema, informó que el alcalde Javier Díaz González realizará este miércoles la sexta entrega de equipo en materia de seguridad, la cual incluirá unidades destinadas al Grupo de Reacción Sureste, la Policía Preventiva y Tránsito.

“Se entregarán uniformes para todo el estado de fuerza, además de tres oficinas móviles y nueve motocicletas”, detalló sobre el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad municipal.