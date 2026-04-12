Detectan en Saltillo nuevas modalidades de extorsión telefónica

Autoridades municipales detectaron en Saltillo nuevas modalidades de extorsión telefónica en las que los responsables se hacen pasar por jefes o empleadores para obtener dinero o acceder a negocios. De acuerdo con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estos esquemas ya tienen presencia a nivel nacional y han comenzado a registrarse en la ciudad, principalmente dirigidos a empleados, vigilantes y personas en busca de trabajo.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix explicó que una de las modalidades consiste en llamadas en las que los delincuentes se hacen pasar por patrones, gerentes o dueños, y argumentan enfrentar una emergencia para solicitar dinero o joyería. “Llaman a empleados, a vigilantes, a trabajadoras domésticas y les dicen que tienen una urgencia económica que puede ser un accidente o cualquier situación, y requieren urgentemente dinero o joyas; ahí piden forzar cajas fuertes, buscar en cajones y hacer depósitos en cajeros o tiendas de conveniencia, o entregarlas a conductores de aplicación, lo cual, por supuesto, es falso”. FALSAS CONTRATACIONES Otra modalidad detectada está relacionada con ofertas de empleo falsas, principalmente dirigidas a guardias de seguridad. El titular de la Unidad de Policía Cibernética, Daniel Cardona Delgado, informó que los responsables contactan a las víctimas a través de redes sociales y simulan un proceso de contratación. “Las personas son falsamente contratadas a través de Facebook y el supuesto nuevo patrón les dice, mediante presión psicológica o amenazas, que tiene una urgencia, y les pide a los guardias acudir a sus oficinas o negocio, forzar cerraduras o brincarse, y ya en el interior les hace videollamadas para pedirles buscar dinero u objetos de valor”.

Indicó que en este último esquema se han detectado al menos dos casos en Saltillo, los cuales fueron frustrados por elementos de la Policía Municipal. RECOMENDACIONES Ante estas situaciones, las autoridades pidieron a la ciudadanía no realizar depósitos ni entregar objetos de valor a partir de llamadas o mensajes no verificados, así como evitar compartir datos personales o bancarios. También recomendaron no atender solicitudes urgentes relacionadas con supuestos problemas legales o emergencias, mantener la calma y contactar a las autoridades. “Si alguien les pide hacer algo que se ve que es ilegal, no lo hagan, porque tendrá consecuencias judiciales”. Para reportar este tipo de casos, la Policía Cibernética de Saltillo puso a disposición el teléfono 871 894 61 58, así como los canales habituales de atención como el 911, grupos de seguridad, Policía Municipal al 844 414 11 14 y al Chat bot de la Comisaría 844 893 09 09.

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