Sumarán pantallas gigantes al FutFest Saltillo por partido México vs Ecuador

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Sumarán pantallas gigantes al FutFest Saltillo por partido México vs Ecuador
    La transmisión del partido forma parte de las actividades recreativas del Biblioparque Norte. COTTESÍA

Instalarán dos pantallas gigantes en los terrenos del Biblioparque Norte ante la alta asistencia de las familias

El Gobierno Municipal de Saltillo implementará un operativo especial de seguridad en la Alameda Zaragoza, la calle Victoria y el bulevar Venustiano Carranza, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los aficionados que acudan a celebrar el partido entre las selecciones de México y Ecuador.

El alcalde Javier Díaz González informó que las dos pantallas gigantes instaladas en los terrenos del Fut Fest transmitirán en vivo el encuentro, como parte de las actividades recreativas que se desarrollan en el Biblioparque Norte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/detectan-95-tiraderos-clandestinos-en-saltillo-anuncian-endurecimiento-de-sanciones-OC21766989

“Vamos a prepararnos de la mejor manera para atender a la gente que acuda a las dos pantallas. Claro que ambas estarán transmitiendo el juego y queremos que sea una fiesta para los saltillenses, una fiesta para toda la gente”, expresó el edil.

Díaz González exhortó a las familias y a la ciudadanía a llegar con anticipación para ocupar su lugar de manera ordenada y disfrutar del evento con tranquilidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-entregan-pavimentacion-de-calles-en-lomas-de-santa-cruz-tras-35-anos-de-espera-EC21767021

Asimismo, hizo un llamado a celebrar un posible triunfo de la Selección Mexicana de forma responsable y respetuosa en los puntos tradicionales de reunión del centro de la ciudad.

“Invitamos a las y los saltillenses a que, después de un triunfo de la Selección Mexicana, festejen de manera civilizada, con cordura y, sobre todo, en paz”, concluyó el Alcalde.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Copa Mundial de la FIFA
Celebraciones

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Orquesta Filarmónica del Desierto: Notas disonantes

Orquesta Filarmónica del Desierto: Notas disonantes
true

Al diablo López Obrador
true

POLITICÓN: PRI Coahuila madruga a la oposición para 2027 y 2029 mientras Morena impugna derrotas
De acuerdo con autoridades municipales, la nueva infraestructura permitirá mejorar la movilidad de los habitantes y facilitar el acceso de servicios básicos como el camión recolector de basura.

Saltillo: entregan pavimentación de calles en Lomas de Santa Cruz tras 35 años de espera
El delantero brasileño Vinicius Júnior protagonizó un emotivo momento antes del partido Japón-Brasil al recordar a su abuela Nilza, una figura clave en su vida personal y deportiva.

El conmovedor mensaje que hizo llorar a Vinicius Jr. previo al Japón-Brasil... ‘Marcó mi vida’ (Video)
Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán continuarán en Qatar después de que Teherán atacara Bahréin, país que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó la semana pasada para asegurar a las naciones del Golfo que la paz se mantendría.

¿Cómo EU aumentó la presión sobre Irán con los ataques a Ormuz y Líbano?
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, este domingo, revisando ayudas para los damnificados tras el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5, en Caracas, Venezuela

El gobierno de Venezuela es acusado de politizar la ayuda tras los terremotos
Corazón solidario

Corazón solidario