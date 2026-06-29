Saltillo: entregan pavimentación de calles en Lomas de Santa Cruz tras 35 años de espera

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    Saltillo: entregan pavimentación de calles en Lomas de Santa Cruz tras 35 años de espera
    De acuerdo con autoridades municipales, la nueva infraestructura permitirá mejorar la movilidad de los habitantes y facilitar el acceso de servicios básicos como el camión recolector de basura. MANUEL RODRÍGUEZ

El alcalde Javier Díaz González inauguró la obra en beneficio de los habitantes del sur de la ciudad, con una inversión de 1.1 millones de pesos

Con una inversión superior al millón de pesos, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la entrega de la pavimentación de las calles Los Pinos y Los Laureles, en la colonia Lomas de Santa Cruz, un sector del sur de la ciudad que esperó estas obras de infraestructura vial durante más de tres décadas.

El director de Obras Públicas del municipio, Antonio Nerio Maltos, detalló que los trabajos consistieron en la pavimentación de 180 metros lineales entre ambas vialidades, cubriendo una superficie total de 1,654 metros cuadrados. “La inversión total fue de 1,135,286 pesos, correspondiente aproximadamente mitad y mitad a cada calle”, precisó el funcionario.

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Por su parte, los colonos expresaron su agradecimiento tras años de solicitar atención debido a las complicaciones que enfrentaban en época de lluvias. Rosy Galindo, representante de los beneficiarios, destacó el cambio que representa para la movilidad de los jóvenes y trabajadores que caminan diariamente hacia el transporte público.

“Esta obra no es cualquiera, es una obra muy importante, muy necesaria, y nos dio mucho cambio: pozos, lodo, polvo; ya terminó con esta obra. Al ver esta obra nos muestra que eres de mucha palabra y no te olvidaste de las palabras que hablamos aquella ocasión”, manifestó Galindo durante su intervención en el evento.

Al hacer uso de la palabra, el presidente municipal Javier Díaz González enfatizó que estas acciones impactan directamente en el entorno social y en el patrimonio de las familias, mejorando la seguridad, la plusvalía de las viviendas y permitiendo el ingreso sin dificultades de servicios básicos como el camión recolector de basura.

“Mejora la calidad de vida, mejora la plusvalía de las casas, pero sobre todo mejora la movilidad, la seguridad de la gente que vive en este sector. Muchísimas gracias, vamos a seguir trabajando con muchas obras, con muchas acciones, con muchos programas para poder seguir consolidando a Saltillo”, afirmó el edil.

Asimismo, Díaz González adelantó que su administración continuará desarrollando proyectos de infraestructura vial en el sur de la ciudad en coordinación con el Gobierno del Estado, señalando que próximamente se llevará a cabo la inauguración de un puente peatonal sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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