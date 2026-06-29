Detectan 95 tiraderos clandestinos en Saltillo; anuncian endurecimiento de sanciones

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    Detectan 95 tiraderos clandestinos en Saltillo; anuncian endurecimiento de sanciones
    De acuerdo con la Dirección de Servicios Primarios, en lo que va del año se han identificado 95 puntos de tiro ilegal de desechos, lo que ha encendido las alertas por el impacto en la imagen urbana. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El municipio informó que existen puntos específicos en la periferia donde persiste el abandono de desechos, por lo que se reforzará la vigilancia y supervisión en esas zonas

Con el objetivo de frenar la proliferación de focos de insalubridad, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificará la aplicación de multas a quienes arrojen desechos y escombro en la vía pública. Aníbal Soberón, director de Servicios Primarios, reveló que en lo que va del año se han contabilizado 95 sitios de tiro ilegal.

“Vamos a intensificar las multas a las personas que tienen basura, que tienen escombro. Esta es toda una campaña que está trabajando nuestro alcalde”, anunció Soberón ante la recurrencia de estas conductas que dañan la imagen urbana.

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La autoridad señaló que colonias específicas concentran la mayor reincidencia de ciudadanos que abandonan materiales voluminosos y desechos en zonas no autorizadas. “La semana pasada otra vez en Saltillo 2000 tenemos dos puntos donde la gente va y tira su basura, va y tira el sillón, va y tira el escombro”, lamentó.

El funcionario recordó que existen opciones formales y gratuitas para deshacerse de este tipo de materiales sin afectar a los sectores habitacionales. “No cobramos el acceso al sitio de disposición final en caso de que la gente quiera llevar su basura, si quiere llevar un mueble o quiere llevar otro tipo de cacharro”, reiteró.

A pesar de las facilidades, la problemática persiste en la periferia y áreas deshabitadas debido a la falta de civismo de algunos particulares. “Tenemos ubicados lugares en Lomas del Refugio... no debe de haber contenedores para eso, está el sitio de disposición final, la gente debe de, en el caso de un particular, guardarla en su bolsita”, instó.

Soberón concluyó haciendo un llamado a la responsabilidad compartida de la población para mantener la limpieza general de la ciudad y sus frentes habitacionales. “Es obligación de todos nosotros limpiar el frente de nuestras casas y si todos hiciéramos caso y cumpliéramos con el reglamento de limpieza... no deberíamos de tener ningún problema”, puntualizó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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