Suspenderán recolección de basura en Saltillo este jueves 1 de enero de 2026

Saltillo
/ 29 diciembre 2025
    El Gobierno Municipal pidió a la población no sacar basura a la vía pública durante esa fecha. FOTO: CORTESÍA

La medida busca evitar acumulación de desechos y focos de infección en colonias y sectores de la ciudad.

El Gobierno Municipal de Saltillo informó a la ciudadanía que este jueves 01 de enero de 2026 se suspenderá el servicio de recolección de basura, por lo que exhortó a la población a evitar sacar desechos a la vía pública durante las celebraciones de Fin de Año.

El alcalde Javier Díaz González hizo un llamado a las y los saltillenses para colaborar con esta medida temporal, a fin de prevenir la acumulación de basura y la generación de focos de infección que puedan afectar a las familias y vecinos de los distintos sectores de la ciudad.

El Ayuntamiento recomendó a la población sacar la basura el día previo o un día después de la fecha en la que corresponde el servicio, conforme a los recorridos habituales, para mantener el orden y la limpieza en calles y colonias.

Las labores del Sistema de Recolección de Basura se reanudarán de manera normal el viernes 02 de enero de 2026, respetando los horarios y rutas establecidos.

La autoridad municipal señaló que esta suspensión forma parte de la organización operativa del personal de limpieza durante los días festivos, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente el resto del año.

Finalmente, el Gobierno de Saltillo agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía, y reiteró su compromiso de mantener una ciudad limpia, ordenada y con servicios públicos de calidad.

Temas


Basura
Recolección De Basura
Servicios Públicos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

