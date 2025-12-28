Docente impulsa colecta de alimentos en Saltillo para personas en hospitales

Con la intención de compartir “un poco de lo que la vida le ha dado”, el docente Diego de Jesús Ibarra Fernández, se encuentra realizando una colecta de alimentos que serán entregados a personas que permanecen en hospitales de Saltillo acompañando a familiares internados. La actividad coincide con su cumpleaños y forma parte de una práctica que ha sostenido de manera intermitente durante los últimos 10 años. La iniciativa surgió de manera espontánea, a partir de un momento personal de plenitud. “Me acuerdo que un día me sentía muy bien, tranquilo, agradecido, y pensé que sería bueno compartir eso con más gente”, relató. En ese entonces, publicó un mensaje en redes sociales sin una idea clara de lo que haría, solo con la intención de sumar voluntades. “Dije: si alguien tiene alguna idea o quiere ayudar, que me escriba”, recordó.

La respuesta fue inmediata. Amigos comenzaron a ofrecer ropa, juguetes y comida. "Yo no tenía nada planeado, pero la gente empezó a decirme: yo tengo esto, yo tengo aquello. Se empezó a hacer una comunidad bien bonita", contó. De esa experiencia surgió la primera posada, realizada en una zona cercana a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, donde repartieron alimentos y convivieron con familias del sector. Con el tiempo, las visitas se extendieron a otros puntos de la ciudad. Sin embargo, no todas las experiencias fueron positivas. En una ocasión, al acudir a una colonia al poniente de Saltillo, el grupo fue interceptado por personas que les retiraron las donaciones antes de poder entregarlas directamente. "Eso sí me pegó mucho. Nos quitaron todo y ya no llegó a la gente que lo necesitaba. La verdad me desanimé bastante", reconoció.

A pesar de ello, el impulso por ayudar no desapareció. Este año, motivado también por amistades y por su propia experiencia familiar, decidió retomar la iniciativa. “Mi cumpleaños cae el 3 de enero y pensé que, en lugar de hacer una fiesta o algo así, estaría bien aprovechar ese día para compartir”, explicó. La jornada comenzará por la mañana en el Hospital General y continuará, si alcanza el apoyo, en el Hospital No. 2 del IMSS. La colecta se centra principalmente en alimentos como café, sándwiches, pan dulce, atole y comida preparada, pensada para personas que pasan largas horas o incluso días fuera de los hospitales. “No es tanto llevar cosas materiales, sino algo que les haga más llevadera la espera”, señaló.