Talento de La Salle despega a la Nasa

Talento de La Salle despega a la Nasa

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Katya González
por Katya González

Los estudiantes de la Universidad La Salle Saltillo, María José y Josué Julián, obtuvieron un lugar en el programa de entrenamiento aeroespacial IASP 2026, en las instalaciones de la NASA en Houston, Texas

Saltillo
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De niños, imaginar el espacio, admirar astronautas o pensar en la NASA suele parecer un sueño lejano, pero para María José Melo Ramos, de 20 años, y Josué Julián Castillo Rocha, de 24, estudiantes de la Universidad La Salle Saltillo, esa curiosidad que comenzó en la infancia hoy se traduce en una oportunidad concreta de formación internacional.

Los jóvenes estudiantes lasallistas fueron seleccionados para participar en el International Air and Space Program (IASP) 2026, un programa de entrenamiento organizado por Aexa Aerospace en colaboración con la NASA, que reunirá a 50 jóvenes de distintos países en las instalaciones aeroespaciales en Houston, Texas.

Durante ocho días, ambos formarán parte de una experiencia intensiva en la que los participantes trabajan en equipo en proyectos relacionados con ciencia, tecnología y exploración espacial.

En este formato de competencia, el equipo ganador tiene la posibilidad de enviar su proyecto al espacio, donde podrá ser utilizado en aplicaciones vinculadas a la NASA, mientras reciben entrenamiento práctico en entornos simulados de misión espacial.

María José estudia Ingeniería Industrial en Calidad y Josué Ingeniería en Mecatrónica, y aunque sus carreras son distintas y ni siquiera se conocían, ambos compartían ya la inquietud de querer aprender más allá del aula y adentrarse en áreas que no necesariamente forman parte de su formación.

$!Los estudiantes de la Universidad La Salle Saltillo representarán a México en el programa que reúne a jóvenes de distintos países interesados en ciencia y exploración espacial. FOTO: OMAR SAUCEDO
Los estudiantes de la Universidad La Salle Saltillo representarán a México en el programa que reúne a jóvenes de distintos países interesados en ciencia y exploración espacial. FOTO: OMAR SAUCEDO

En el caso de Josué, su interés por el espacio no nació de manera inmediata. De niño soñaba con ser chef, apasionado por la cocina, hasta que su curiosidad por desarmar y entender el funcionamiento de distintos objetos lo llevó a la electrónica y, posteriormente, al universo de la ingeniería y la exploración espacial.

Siempre me han enseñado que si fallas, lo vuelves a intentar, porque también de eso se aprende”
Josué Julián Castillo Rocha, estudiante de Ingeniería en Mecatrónica

Con el tiempo, ese interés evolucionó en la meta poco convencional de algún día cocinar en Marte.

María José mencionó que el espacio siempre le pareció un tema fascinante, aunque reconoció que con los años quedó en segundo plano al desarrollarse otros intereses. Sin embargo, al enterarse del programa buscó la oportunidad de retomar esa curiosidad pendiente y convertirla en un reto personal.

Por más que uno sepa, cuando trabajas con personas que tienen habilidades diferentes a las tuyas, el trabajo se complementa”
María José Melo Ramos, estudiante de Ingeniería Industrial en Calidad

Para ambos, más que una experiencia académica, la posibilidad de participar en un proyecto relacionado con la NASA presenta la oportunidad de obtener conocimientos que posteriormente puedan traer de regreso a México y a su universidad.

INNOVACIÓN AEROESPACIAL

El acercamiento de María José al programa ocurrió gracias a una amiga que participó el año pasado. Aunque comenzó el registro sin demasiadas expectativas, terminó involucrándose por completo en el proceso.

Uno de los requisitos era presentar una propuesta de proyecto, y aunque apenas cursa sus primeros semestres, decidió apoyarse en compañeros del club de robótica de la misma Universidad La Salle, incluyendo a Josué, para desarrollar la propuesta de un dron asistente de mantenimiento para estaciones espaciales.

$!María José impulsó un proyecto de dron asistente para mantenimiento de estaciones espaciales. FOTO: OMAR SAUCEDO
María José impulsó un proyecto de dron asistente para mantenimiento de estaciones espaciales. FOTO: OMAR SAUCEDO

El proyecto surgió a partir de sus conocimientos previos en mantenimiento y de reflexionar sobre los riesgos que implica realizar reparaciones en el espacio. Su proyecto plantea un dron equipado con inteligencia artificial capaz de detectar anomalías en estructuras y sistemas, enviando alertas antes de que un astronauta tenga que intervenir directamente, minimizando así la exposición a perder la vida.

Para ella, el proceso también representó una oportunidad para aprender fuera de su área profesional y acercarse a disciplinas como la robótica y la programación.

Fue precisamente esa experiencia la que motivó a Josué a registrarse también. Él ya había escuchado del programa años atrás, pero decidió intentarlo después de volver a escuchar sobre la convocatoria.

Su propuesta consistió en una pantalla volumétrica de visualización holográfica diseñada para monitorear el estado físico de astronautas durante misiones espaciales. La idea nació tras pensar en las dificultades para detectar lesiones o anomalías mientras se utiliza un traje espacial.

$!Josué Julián desarrolló una propuesta tecnológica enfocada en el monitoreo físico de astronautas mediante visualización holográfica. FOTO: OMAR SAUCEDO
Josué Julián desarrolló una propuesta tecnológica enfocada en el monitoreo físico de astronautas mediante visualización holográfica. FOTO: OMAR SAUCEDO

Además, relaciona esta inquietud con el entorno familiar en el que creció, ya que varios integrantes de su familia se dedican a la medicina.

Ambos estudiantes atravesaron un proceso de selección. En ese camino, reconocieron que el respaldo familiar fue clave. Josué destacó el apoyo constante de sus padres y hermanos, quienes lo impulsaron desde el inicio a intentar ingresar al programa.

María José, por su parte, señaló que las dudas personales fueron uno de los mayores retos, aunque su familia la ayudó a enfocarse en el proceso más que en el resultado.

FORMACIÓN LASALLISTA

Ambos coinciden en que la Universidad La Salle Saltillo ha sido un factor fundamental en su desarrollo.

María José, quien además es capitana del equipo de basquetbol de la Universidad, se formó en instituciones lasallistas desde la infancia.

Lo que me deja La Salle es la oportunidad de trabajar en sus talleres, de estar con sus maestros, de asesorarnos, de apoyarnos, de darnos un lugar donde hacer raíces y donde hacer comunidad”.
María José Melo Ramos, estudiante de Ingeniería Industrial en Calidad

Ella destaca que la educación lasallista no solo se enfoca en lo académico, sino en la formación integral de la persona, fortaleciendo habilidades como el liderazgo, la comunicación, el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas desde etapas tempranas.

$!Además de prepararse para el IASP 2026, ambos estudiantes trabajan en otros proyectos junto a compañeros de distintas carreras dentro de la Universidad La Salle Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO
Además de prepararse para el IASP 2026, ambos estudiantes trabajan en otros proyectos junto a compañeros de distintas carreras dentro de la Universidad La Salle Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO

Señala que este enfoque le ha permitido desenvolverse con mayor seguridad en proyectos interdisciplinarios y atreverse a explorar áreas fuera de su carrera.

Por su parte, Josué reconoce que aunque su llegada a la institución fue en la etapa universitaria, ha encontrado un entorno que impulsa el aprendizaje práctico y la colaboración entre carreras.

Para ambos la Universidad La Salle se ha convertido en su segundo hogar, un espacio donde pasan gran parte del día y en el que tienen la libertad de trabajar en proyectos, utilizar talleres y continuar aprendiendo de forma constante.

La Universidad La Salle se ha convertido en mi segundo hogar; prácticamente paso aquí todo el día aprendiendo y trabajando en proyectos”.
Josué Julián Castillo Rocha, estudiante de Ingeniería en Mecatrónica

Actualmente los jóvenes continúan su preparación entre clases, proyectos y actividades universitarias. También forman parte de un equipo que desarrolla un vehículo para una competencia de gravedad, y constantemente buscan involucrarse en proyectos de innovación tecnológica dentro de la universidad.

$!En el Parque de Innovación y Desarrollo, alumnos de distintas carreras colaboran en proyectos interdisciplinarios que fortalecen la investigación, el diseño y la experimentación tecnológica. FOTO: OMAR SAUCEDO
En el Parque de Innovación y Desarrollo, alumnos de distintas carreras colaboran en proyectos interdisciplinarios que fortalecen la investigación, el diseño y la experimentación tecnológica. FOTO: OMAR SAUCEDO

Para que todo esto sea posible ellos aprovechan los espacios de la universidad que les han permitido desarrollar proyectos y adquirir conocimientos prácticos. Lugares como el laboratorio de Impresión 3D, perteneciente al Parque de Innovación y Desarrollo, así como los distintos espacios creativos y el club de robótica, han sido fundamentales para experimentar con modelado, programación y prototipado de ideas.

$!La Sala de Impresión 3D se ha convertido en uno de los espacios clave donde los estudiantes desarrollan sus ideas. FOTO: CARLOS MATAMOROS
La Sala de Impresión 3D se ha convertido en uno de los espacios clave donde los estudiantes desarrollan sus ideas. FOTO: CARLOS MATAMOROS el laboratorio

Además de talleres especializados como los de neumática, electroneumática, soldadura, corte y metalmecánica, así como el taller de mecatrónica, donde cuentan con robots industriales utilizados en el área automotriz. También destacan el acceso a software especializado para modelado y diseño, además de herramientas y espacios que les permiten trabajar en proyectos incluso fuera del horario de clases.

$!El Taller de Robótica de la Universidad La Salle Saltillo permite a los estudiantes trabajar con programación, automatización y equipos industriales utilizados en procesos reales de la industria automotriz. FOTO: OMAR SAUCEDO
El Taller de Robótica de la Universidad La Salle Saltillo permite a los estudiantes trabajar con programación, automatización y equipos industriales utilizados en procesos reales de la industria automotriz. FOTO: OMAR SAUCEDO

A unos meses de su participación en el IASP 2026 (del 8 al 14 de noviembre), María José y Josué Julián coinciden en que esta experiencia no solo representa un logro académico, sino una oportunidad para traer el conocimiento adquirido a nuevos proyectos en la Universidad La Salle Saltillo y fortalecer el desarrollo científico desde su entorno universitario.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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