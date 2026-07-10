Trabajador resulta herido en maderería de Saltillo

Tras el reporte, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al establecimiento en Saltillo para brindar atención al empleado, quien presentaba lesiones en el rostro a consecuencia del impacto.

Un trabajador resultó lesionado la mañana de este viernes luego de que una pieza de madera lo golpeara en la cabeza mientras laboraba en las instalaciones de Grupo Maderero Chihuahua, ubicadas sobre la calle Humboldt, en la Zona Centro.

En el lugar atendieron a Carlos Barrientos, de entre 55 y 60 años de edad. Después de estabilizarlo, lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica y fuera sometido a una valoración más completa.

De acuerdo con la información recabada, el accidente ocurrió cuando una máquina proyectó una pieza de madera debido a la fricción, la cual salió disparada y golpeó al trabajador en la cabeza, por lo que sus compañeros solicitaron ayuda de inmediato.

Se espera que personal de Protección Civil acuda al establecimiento para verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y las medidas preventivas con las que opera la empresa, como parte de las diligencias posteriores al accidente.