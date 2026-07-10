Trabajador resulta herido en maderería de Saltillo

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    Trabajador resulta herido en maderería de Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja ingresaron al establecimiento para atender al trabajador lesionado. ULISES MARTÍNEZ
    Trabajador resulta herido en maderería de Saltillo
    El accidente ocurrió al interior de una maderería ubicada en la Zona Centro de Saltillo. ULISES MARTÍNEZ
    Trabajador resulta herido en maderería de Saltillo
    Tras recibir los primeros auxilios, el empleado fue trasladado a un hospital para su valoración. ULISES MARTÍNEZ

Una máquina proyectó una pieza de madera que golpeó al empleado en la cabeza; fue trasladado a un hospital

Un trabajador resultó lesionado la mañana de este viernes luego de que una pieza de madera lo golpeara en la cabeza mientras laboraba en las instalaciones de Grupo Maderero Chihuahua, ubicadas sobre la calle Humboldt, en la Zona Centro.

Tras el reporte, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al establecimiento en Saltillo para brindar atención al empleado, quien presentaba lesiones en el rostro a consecuencia del impacto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/esquiva-a-un-gato-y-acaba-sobre-camellon-del-lea-en-saltillo-MF22055191

En el lugar atendieron a Carlos Barrientos, de entre 55 y 60 años de edad. Después de estabilizarlo, lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica y fuera sometido a una valoración más completa.

De acuerdo con la información recabada, el accidente ocurrió cuando una máquina proyectó una pieza de madera debido a la fricción, la cual salió disparada y golpeó al trabajador en la cabeza, por lo que sus compañeros solicitaron ayuda de inmediato.

Se espera que personal de Protección Civil acuda al establecimiento para verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y las medidas preventivas con las que opera la empresa, como parte de las diligencias posteriores al accidente.

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