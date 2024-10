Trabajadores del PJ Federal toman calles de Saltillo contra reforma judicial

La magistrada Ana Luisa Beltrán , presente en la protesta, explicó que aunque no habían tomado medidas de esta índole anteriormente, consideraron necesario ejercer presión tomando las calles de la capital, en busca de abrir el camino hacia el diálogo.

Beltrán destacó que, además de las protestas, están llevando a cabo una defensa jurídica mediante la promoción de demandas de amparo, esperando que la Suprema Corte revise la reforma.

“Estamos promoviendo demandas de amparo. Abrió la Corte la oportunidad de tramitar una consulta que se planteó por los juzgadores federales en el sentido de sí se puede revisar esta reforma, por atentar contra la independencia judicial y planteada así ante el máximo tribunal del país como el poder de la Unión que está facultado precisamente para interpretar la Constitución y establecer los límites”, señaló.

La magistrada comparó la situación con un posible retorno de la pena de muerte, enfatizando que someter al Poder Judicial sería equivalente a un golpe de Estado.

“¿Qué pasaría si el poder reformador de la Constitución de pronto dijera vamos a regresar a la pena de muerte?, de verdad, no hay nadie que le pueda decir que no, es algo equiparable porque cuando pretende someter a un poder como es el Poder Judicial entonces no habrá que encontrarle los actos de autoridad”, cuestionó.

Beltrán subrayó que la respuesta de la ciudadanía ha sido en general de apoyo hacia el Poder Judicial, y aunque hay reacciones disidentes, el derecho a disentir es respetable.