Tráiler impacta brutalmente auto en carretera Saltillo-Monterrey y huye del lugar

Martín Ochoa “N”, de 68 años, y Catalina Domínguez “N”, de 49, resultaron involucrados en un accidente registrado sobre la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura del kilómetro 22, pasando el entronque con la carretera a Monclova.

Conforme a la declaración del afectado, el automóvil Dodge Attitude con placas de Durango, en el que viajaban, fue impactado por un camión de carga pesada que lo golpeó por la parte trasera y posteriormente lo impactó de lado, arrastrándolo varios metros. Tras el percance, el presunto responsable se retiró del sitio antes de la llegada de las autoridades.