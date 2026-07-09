Tráiler impacta brutalmente auto en carretera Saltillo-Monterrey y huye del lugar
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La pareja se dirigía a Monterrey para visitar a sus hijos cuando ocurrió el accidente en el tramo carretero entre Saltillo y Ramos Arizpe
Martín Ochoa “N”, de 68 años, y Catalina Domínguez “N”, de 49, resultaron involucrados en un accidente registrado sobre la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura del kilómetro 22, pasando el entronque con la carretera a Monclova.
Conforme a la declaración del afectado, el automóvil Dodge Attitude con placas de Durango, en el que viajaban, fue impactado por un camión de carga pesada que lo golpeó por la parte trasera y posteriormente lo impactó de lado, arrastrándolo varios metros. Tras el percance, el presunto responsable se retiró del sitio antes de la llegada de las autoridades.
La pareja viajaba de Durango con destino a Monterrey, donde acudiría a visitar a sus hijos. Automovilistas que circulaban por la zona solicitaron apoyo a los servicios de emergencia al observar el vehículo con daños.
Elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe acudieron para brindar atención a los ocupantes del automóvil, quienes fueron valorados en el lugar mientras se esperaba el arribo de personal de la Guardia Nacional para tomar conocimiento del accidente.
Aunque el vehículo presentó daños de consideración, ambos ocupantes no sufrieron lesiones de gravedad. Los oficiales de la Guardia Nacional realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y la posible responsabilidad del conductor involucrado, mientras se busca identificar al probable responsable.