Tráiler impacta brutalmente auto en carretera Saltillo-Monterrey y huye del lugar

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    Tráiler impacta brutalmente auto en carretera Saltillo-Monterrey y huye del lugar
    El presunto responsable del accidente se retiró del lugar antes de la llegada de las autoridades, por lo que la Guardia Nacional inició las investigaciones para determinar cómo ocurrió el percance. ULISES MARTÍNEZ

La pareja se dirigía a Monterrey para visitar a sus hijos cuando ocurrió el accidente en el tramo carretero entre Saltillo y Ramos Arizpe

Martín Ochoa “N”, de 68 años, y Catalina Domínguez “N”, de 49, resultaron involucrados en un accidente registrado sobre la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura del kilómetro 22, pasando el entronque con la carretera a Monclova.

Conforme a la declaración del afectado, el automóvil Dodge Attitude con placas de Durango, en el que viajaban, fue impactado por un camión de carga pesada que lo golpeó por la parte trasera y posteriormente lo impactó de lado, arrastrándolo varios metros. Tras el percance, el presunto responsable se retiró del sitio antes de la llegada de las autoridades.

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$!El vehículo presentó daños tras el impacto y fue revisado por las autoridades mientras se recababan datos para establecer la posible responsabilidad del conductor involucrado.
El vehículo presentó daños tras el impacto y fue revisado por las autoridades mientras se recababan datos para establecer la posible responsabilidad del conductor involucrado. ULISES MARTÍNEZ

La pareja viajaba de Durango con destino a Monterrey, donde acudiría a visitar a sus hijos. Automovilistas que circulaban por la zona solicitaron apoyo a los servicios de emergencia al observar el vehículo con daños.

$!Elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe acudieron al tramo carretero para brindar atención a los ocupantes del vehículo afectado y realizar las primeras labores de auxilio.
Elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe acudieron al tramo carretero para brindar atención a los ocupantes del vehículo afectado y realizar las primeras labores de auxilio. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe acudieron para brindar atención a los ocupantes del automóvil, quienes fueron valorados en el lugar mientras se esperaba el arribo de personal de la Guardia Nacional para tomar conocimiento del accidente.

$!Martín Ochoa “N” y Catalina Domínguez “N” viajaban de Durango hacia Monterrey cuando ocurrió el accidente; ambos fueron valorados por cuerpos de emergencia sin presentar lesiones de gravedad.
Martín Ochoa “N” y Catalina Domínguez “N” viajaban de Durango hacia Monterrey cuando ocurrió el accidente; ambos fueron valorados por cuerpos de emergencia sin presentar lesiones de gravedad. ULISES MARTÍNEZ

Aunque el vehículo presentó daños de consideración, ambos ocupantes no sufrieron lesiones de gravedad. Los oficiales de la Guardia Nacional realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y la posible responsabilidad del conductor involucrado, mientras se busca identificar al probable responsable.

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