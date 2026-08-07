Tras días de agonía, pierde la vida por accidente de moto, en Ramos Arizpe

Ocho días luchando por su vida en el Hospital General de Saltillo permaneció Rodolfo N., de 37 años, luego de sufrir un accidente en motocicleta ocurrido en las inmediaciones del ejido La Azufrosa, en Ramos Arizpe, Coahuila.

De acuerdo con los datos proporcionados por sus familiares, el hombre era originario de Paredón y se encontraba internado desde el pasado jueves 30 de julio, fecha en que ocurrió el accidente.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) informaron que Rodolfo se desplazaba a bordo de una motocicleta por el camino estatal que comunica a Paredón con La Azufrosa, cuando por causas que aún son investigadas perdió el control de la unidad.

Tras salir del camino, el motociclista cayó al fondo de un arroyo, donde sufrió lesiones de consideración. Antes de que arribaran los cuerpos de emergencia, algunas personas que se encontraban en el lugar se acercaron para auxiliarlo y, ante la urgencia de la situación, lo trasladaron en una camioneta particular en busca de atención médica.