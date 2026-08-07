Tras días de agonía, pierde la vida por accidente de moto, en Ramos Arizpe
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El accidente sucedió el 30 de Julio en el ejido La Azufrosa a 70 kilómetros de la cabecera municipal
Ocho días luchando por su vida en el Hospital General de Saltillo permaneció Rodolfo N., de 37 años, luego de sufrir un accidente en motocicleta ocurrido en las inmediaciones del ejido La Azufrosa, en Ramos Arizpe, Coahuila.
De acuerdo con los datos proporcionados por sus familiares, el hombre era originario de Paredón y se encontraba internado desde el pasado jueves 30 de julio, fecha en que ocurrió el accidente.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) informaron que Rodolfo se desplazaba a bordo de una motocicleta por el camino estatal que comunica a Paredón con La Azufrosa, cuando por causas que aún son investigadas perdió el control de la unidad.
Tras salir del camino, el motociclista cayó al fondo de un arroyo, donde sufrió lesiones de consideración. Antes de que arribaran los cuerpos de emergencia, algunas personas que se encontraban en el lugar se acercaron para auxiliarlo y, ante la urgencia de la situación, lo trasladaron en una camioneta particular en busca de atención médica.
Fue a la altura del kilómetro 45 de la carretera a Monclova donde lograron interceptar a paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe, quienes de inmediato iniciaron la valoración y atención prehospitalaria del lesionado.
Los socorristas determinaron que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, contusión facial y otorragia, además de encontrarse en estado combativo. Debido a la gravedad de las lesiones, fue clasificado como paciente de código rojo y se determinó su traslado urgente a un hospital.
Después de estabilizarlo en el lugar, los paramédicos realizaron su traslado de emergencia al Hospital General de Saltillo, donde quedó internado y recibió atención médica especializada durante los siguientes días.
Sin embargo, pese a permanecer bajo atención médica durante ocho días, su estado de salud se complicó y finalmente perdió la vida a consecuencia de las lesiones que sufrió durante el accidente.
Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no se ha establecido la participación de otro vehículo en el percance, por lo que todo apunta a que el accidente ocurrió cuando el motociclista perdió el control de la unidad mientras circulaba por el camino estatal.