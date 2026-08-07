Un disparo con entrada y salida en el cráneo amenaza la vida de Litzy, sobreviviente del multihomicidio en Saltillo

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    Un disparo con entrada y salida en el cráneo amenaza la vida de Litzy, sobreviviente del multihomicidio en Saltillo
    La joven recibió un disparo en la cabeza y fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS, donde continúa bajo atención médica. CORTESÍA

Litzy Anahí permanece en estado crítico en el IMSS tras recibir un disparo en la cabeza durante el ataque que dejó a tres de sus familiares muertos en Saltillo

Litzy Anahí, de 26 años, permanece hospitalizada en estado crítico luego de recibir un disparo en la cabeza durante el ataque en el que murieron varios integrantes de su familia en Saltillo el pasado 4 de agosto.

La gravedad de su estado se debe a la lesión provocada por el proyectil, que atravesó el cráneo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/de-una-multa-de-transito-en-texas-al-penal-de-saltillo-como-un-exmilitar-de-eu-acabo-acusado-de-multihomicidio-EP22699926

De acuerdo con información obtenida por este medio, la joven presenta un orificio de entrada en la región temporal derecha y uno de salida en la región parieto-occipital izquierda, además de fractura de cráneo.

Litzy ingresó a la Clínica 2 del IMSS el martes a las 20:15 horas, donde desde entonces se le ha brindado atención médica.

El pasado miércoles se le habría practicado una cirugía y actualmente los médicos están pendientes de su evolución.

El disparo habría sido realizado por Chad “N”, señalado por las autoridades como probable responsable del ataque en el que murieron la mamá y la hermana de Litzy, así como la pareja de su madre.

Chad permanece bajo prisión preventiva luego de la audiencia realizada el jueves 6 de agosto. Debido a que Litzy continúa hospitalizada y su estado de salud no ha permitido incorporar hasta el momento un cargo relacionado con su agresión, la imputación presentada corresponde a dos cargos de feminicidio y uno de homicidio calificado, cometido con ventaja.

Al concluir la imputación, la defensa pública solicitó la duplicidad del término, por lo que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el próximo 11 de agosto.

La jueza también determinó imponer prisión preventiva justificada al considerar que existe riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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