Un disparo con entrada y salida en el cráneo amenaza la vida de Litzy, sobreviviente del multihomicidio en Saltillo

La gravedad de su estado se debe a la lesión provocada por el proyectil, que atravesó el cráneo.

Litzy Anahí, de 26 años, permanece hospitalizada en estado crítico luego de recibir un disparo en la cabeza durante el ataque en el que murieron varios integrantes de su familia en Saltillo el pasado 4 de agosto.

De acuerdo con información obtenida por este medio, la joven presenta un orificio de entrada en la región temporal derecha y uno de salida en la región parieto-occipital izquierda, además de fractura de cráneo.

Litzy ingresó a la Clínica 2 del IMSS el martes a las 20:15 horas, donde desde entonces se le ha brindado atención médica.

El pasado miércoles se le habría practicado una cirugía y actualmente los médicos están pendientes de su evolución.

El disparo habría sido realizado por Chad “N”, señalado por las autoridades como probable responsable del ataque en el que murieron la mamá y la hermana de Litzy, así como la pareja de su madre.

Chad permanece bajo prisión preventiva luego de la audiencia realizada el jueves 6 de agosto. Debido a que Litzy continúa hospitalizada y su estado de salud no ha permitido incorporar hasta el momento un cargo relacionado con su agresión, la imputación presentada corresponde a dos cargos de feminicidio y uno de homicidio calificado, cometido con ventaja.

Al concluir la imputación, la defensa pública solicitó la duplicidad del término, por lo que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el próximo 11 de agosto.

La jueza también determinó imponer prisión preventiva justificada al considerar que existe riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia.