Tras sufrir malestares, hombre de 65 años fallece rumbo a la Cruz Roja en Saltillo

Un anciano perdió la vida cuando era llevado en vehículo a las instalaciones de la Cruz Roja de Saltillo, tras haberse desvanecido dentro de su casa.

Fue identificado como Alberto ¨N¨, de 65 años de edad, con domicilio en la colonia Morelos.

El sexagenario sintió malestares y, ante la mirada de su familia, se desvaneció, donde ya no logró responder a llamados.

Lo abordaron a un vehículo y lo trasladaron al área de urgencias de la humanitaria institución, donde los médicos aplicaron métodos de resucitación cardiopulmonar.

Ya nada pudieron hacer para ponerlo a salvo y fue declarado sin vida debido a un infarto al miocardio.