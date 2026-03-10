Tras sufrir malestares, hombre de 65 años fallece rumbo a la Cruz Roja en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 10 marzo 2026
    Tras sufrir malestares, hombre de 65 años fallece rumbo a la Cruz Roja en Saltillo
    Alberto ¨N¨ fue declarado sin vida tras sufrir un infarto al miocardio. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Familiares trasladaron al hombre en un vehículo particular, donde personal médico intentó reanimarlo mediante maniobras de resucitación

Un anciano perdió la vida cuando era llevado en vehículo a las instalaciones de la Cruz Roja de Saltillo, tras haberse desvanecido dentro de su casa.

Fue identificado como Alberto ¨N¨, de 65 años de edad, con domicilio en la colonia Morelos.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran pipa con 45 mil litros de combustible ilegal, en Saltillo

El sexagenario sintió malestares y, ante la mirada de su familia, se desvaneció, donde ya no logró responder a llamados.

Lo abordaron a un vehículo y lo trasladaron al área de urgencias de la humanitaria institución, donde los médicos aplicaron métodos de resucitación cardiopulmonar.

Ya nada pudieron hacer para ponerlo a salvo y fue declarado sin vida debido a un infarto al miocardio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gasolinazo: Un toque de realidad

Gasolinazo: Un toque de realidad
NosotrAs: en el 8M de Saltillo, marcharon las que sí tenían permiso... y nosotras

NosotrAs: en el 8M de Saltillo, marcharon las que sí tenían permiso... y nosotras
true

POLITICÓN: Polémica en Jimulcazo 2026, entre rodada ilegal, daño ambiental y concierto privado
Elementos de la Guardia Nacional realizaron la detención del chofer y aseguramiento de la unidad.

Aseguran pipa con 45 mil litros de combustible ilegal, en Saltillo
Erick Valencia Salazar, mejor conocido como “El 85”, se declarará culpable de narcotráfico en una corte federal de Washington, Estados Unidos.

Reportan que ‘El 85’, fundador del CJNG junto a ‘El Mencho’, se declarará culpable en Estados Unidos
Organizadores y patrocinadores presentaron la sexta edición de la Spider Run Saltillo durante una rueda de prensa realizada al sur de la ciudad.

Spider Run-La Salle 2026 espera más de 4 mil corredores en su sexta edición
El rastro digital del peligro: la delgada línea entre la privacidad del usuario y la responsabilidad de las empresas de IA ante posibles amenazas.

¿Qué hacer si un usuario planea un acto violento con la ayuda de chatbots?
El presidente Donald Trump recibe a los líderes de una docena de países latinoamericanos en la recién creada Cumbre del Escudo de las Américas en Miami el sábado 7 de marzo de 2026.

Trump convoca una coalición para ‘erradicar’ a los cárteles