Aseguran pipa con 45 mil litros de combustible ilegal, en Saltillo

Una pipa con más de 45 mil litros de gas LP fue asegurada por personal de la Guardia Nacional (GN) durante un operativo implementado en la carretera Monterrey–Saltillo.

También se procedió al aseguramiento del conductor, identificado como Héctor N., de 58 años de edad, quien no pudo acreditar la legal procedencia del carburante. El tractocamión, perteneciente a la empresa TLISA, fue llevado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: llaman a extremar precauciones en la sierra ante cambios climáticos y extravíos

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 21, donde oficiales federales instalaron un retén de seguridad como parte de las acciones contra el robo de hidrocarburos. El vehículo con la cisterna circulaba de norte a sur, cuando se le ordenó al operador detener la marcha.

Al solicitarle la documentación que acreditara la transportación del gas, el conductor no presentó ningún documento, por lo que se presume que el combustible pudo haber sido sustraído de ductos. Esta situación será determinada en las próximas horas de este martes por el Ministerio Público de la Federación.