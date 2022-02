$!Trasnochan fanáticos de San Benito, algunos tienen éxito... otros no

Los boletos oscilaron entre los mil 098 y 9 mil 150 pesos. A pesar de la larga espera, se agotaron las entradas generales y no todos lograron comprar el boleto como tenían previsto.

LA FAMILIA CHÁVEZ SE ORGANIZÓ

Raquel, de 47 años, no asistirá al evento del artista puertorriqueño, pero ayudó a que su hija y yerno tuvieran una oportunidad de adquirir sus pases. “Yo la apoyo porque la juventud se pasa volando y no hay nada como disfrutar sanamente”, dijo. Aunque ella no hizo alguna aportación económica para los boletos, sí ayudó con su tiempo.

El novio de su hija se integró a la fila desde el día anterior a las 19:00, cuando el termómetro marcaba 9°C. Su novia lo acompañó por unas horas y cuando ella partió a la 1:00 de la mañana, la temperatura había bajado drásticamente.

Poco antes de las 7:00 de la mañana su yerno partió a su lugar de trabajo, mientras que Raquel tomó su lugar. Cuando anunciaron que solo quedaban las entradas VIP, cuyos precios se acercaban a los 10 mil, Raquel no abandonó la fila de espera, sino que avisó a su hija para corroborar si aún quería comprarlos.

