Tren le arrebata la vida a hombre en Saltillo

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    Tren le arrebata la vida a hombre en Saltillo
    La víctima fue localizada sobre las vías férreas, a unos 300 metros del puente del periférico Luis Echeverría Álvarez. MARTÍN ROJAS

El cuerpo fue localizado sobre las vías férreas, a espaldas de la empresa Tupy; la víctima permanece sin identificar

Un hombre perdió la vida de manera trágica luego de ser arrollado por el tren mientras permanecía acostado sobre las vías férreas, en hechos registrados la noche del jueves al norponiente de Saltillo.

El reporte ingresó al Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 23:00 horas, al alertar sobre una persona aparentemente sin vida en las vías ubicadas a espaldas de la empresa Tupy, aproximadamente a 300 metros del puente a desnivel del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Vito Alessio Robles.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-hombre-en-hospital-general-de-saltillo-familia-pide-investigar-presunto-homicidio-HB22236706

Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal y paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU). Tras valorar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El hombre, quien no fue identificado en el sitio, quedó tendido boca abajo sobre las vías. A un costado de su cuerpo fue localizada una mochila. Debido al impacto, presentó severas lesiones y la amputación de ambas piernas.

La zona fue acordonada por elementos de Tránsito Municipal, quienes resguardaron la escena mientras arribaban agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

$!La Fiscalía General del Estado realizó las diligencias en el lugar antes del traslado del cuerpo al Semefo.
La Fiscalía General del Estado realizó las diligencias en el lugar antes del traslado del cuerpo al Semefo. MARTÍN ROJAS

Una vez concluidas las diligencias, las autoridades ordenaron el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley y se realizarán las pruebas correspondientes para establecer su identidad y localizar a sus familiares.

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