Muere hombre en Hospital General de Saltillo; familia pide investigar presunto homicidio

Familiares de la víctima solicitaron a las autoridades investigar a fondo el caso. Aseguraron que Harvy, de 40 años, era víctima de agresiones físicas presuntamente cometidas por su pareja.

Un hombre perdió la vida al momento de ser ingresado al área de Urgencias del Hospital General de Saltillo , por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.

De acuerdo con sus familiares, el hombre residía en la colonia Antonio Cárdenas. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Indicaron que el pasado 15 de julio fue trasladado en una ambulancia particular al Hospital General, alrededor de las 10:00 horas, donde permaneció en el área de aislados de Urgencias tras ser diagnosticado con una infección.

Señalaron que durante su estancia presentó un fuerte dolor de cabeza y afirmaron que, meses atrás, presuntamente había sido golpeado con una varilla.

Los familiares identificaron como presunto agresor a un hombre de nombre Óscar “N”, de 45 años, quien, según dijeron, reside en la colonia Gustavo Espinosa Mireles.

Para confirmar o descartar cualquier relación entre las lesiones referidas y la muerte, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.