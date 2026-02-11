Tupy concreta más de 50 contrataciones durante la Feria Estatal de Empleo

Saltillo
/ 11 febrero 2026
    Tupy concreta más de 50 contrataciones durante la Feria Estatal de Empleo
    El viernes 30 de enero se llevó a cabo la Feria Estatal de Empleo. FOTO: CORTESÍA

La empresa reafirma su compromiso con la generación de empleo y el fortalecimiento del talento local

El pasado viernes 30 de enero, Tupy participó en la Feria Estatal de Empleo, donde obtuvo resultados altamente positivos en materia de atracción y vinculación de talento.

Durante la jornada, el equipo de Recursos Humanos de Tupy realizó un total de 396 entrevistas, logrando 57 contrataciones inmediatas, lo que refleja la alineación entre los perfiles participantes y las oportunidades laborales ofrecidas por la empresa.

Asimismo, 279 candidatos fueron integrados a la bolsa de trabajo de Tupy para futuros procesos de selección, fortaleciendo así el pipeline de talento para las distintas áreas de la organización.

El equipo de Recursos Humanos de la empresa llevó a cabo 396 entrevistas, realizando 57 contrataciones inmediatas. FOTO: CORTESÍA

“Esta Feria Estatal de Empleo fue una excelente oportunidad para acercarnos al talento local y responder a la alta demanda de personal que tenemos actualmente. Los resultados obtenidos reflejan no sólo el interés de las personas por integrarse a Tupy, sino también nuestro compromiso por ofrecer empleo formal, estable y con oportunidades reales de desarrollo profesional”, señaló Emanuel Cerda Martínez, Gerente de Recursos Humanos de Tupy en México.

La participación de Tupy en este tipo de iniciativas forma parte de su estrategia para impulsar el empleo formal, promover el desarrollo profesional y contribuir al crecimiento económico de la región, consolidándose como un empleador atractivo y comprometido con la comunidad.

