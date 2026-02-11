Tupy concreta más de 50 contrataciones durante la Feria Estatal de Empleo

El pasado viernes 30 de enero, Tupy participó en la Feria Estatal de Empleo, donde obtuvo resultados altamente positivos en materia de atracción y vinculación de talento.

Durante la jornada, el equipo de Recursos Humanos de Tupy realizó un total de 396 entrevistas, logrando 57 contrataciones inmediatas, lo que refleja la alineación entre los perfiles participantes y las oportunidades laborales ofrecidas por la empresa.

Asimismo, 279 candidatos fueron integrados a la bolsa de trabajo de Tupy para futuros procesos de selección, fortaleciendo así el pipeline de talento para las distintas áreas de la organización.