Messi, Trump y un debate político en Argentina

BUENOS AIRES- Lionel Messi, quizá el futbolista más famoso del mundo, nunca habla de política públicamente. La semana pasada, en un encuentro con el presidente Donald Trump, mantuvo ese silencio, pero eso no impidió que la estrella argentina terminara arrastrado al centro de un acalorado debate político en su país. TE PUEDE INTERESAR: Lionel Messi visita a Donald Trump en la Casa Blanca tras su título de la MLS Cup Messi sonrió tímidamente en una visita a la Casa Blanca con su equipo de la liga de Estados Unidos, el Inter de Miami, después de que Trump aprovechara la ocasión para hablar de la demolición del ejército iraní y del cambio de régimen en Cuba, lo que convirtió una celebración de rutina de la victoria del Inter de Miami en la Copa MLS 2025 en una tormenta de fuego polarizante. El presidente de Argentina, Javier Milei, aliado clave del gobierno de Trump, celebró el saludo entre el héroe futbolístico más célebre de su país y Trump. Al mismo tiempo, los críticos de Trump acusaron a Messi de acercarse al controvertido presidente estadounidense.

“Fue como una cachetada”, escribió Ángel Cappa, exfutbolista y exentrenador argentino y comentarista veterano, en una entrada de su blog titulada “Qué lástima, Messi”. En sus dos décadas de carrera futbolística, Messi se ha esforzado por mantenerse al margen de la política, y no ha hecho ningún comentario sobre el acto de la Casa Blanca. Los representantes del Inter de Miami no respondieron a una solicitud de comentarios. Algunos equipos y atletas estadounidenses han renunciado a visitar la Casa Blanca para evitar reunirse con presidentes con los que no están de acuerdo o verse envueltos en el tipo de escrutinio al que se ha enfrentado Messi. TE PUEDE INTERESAR: Trump felicita a Javier Milei tras su victoria en las elecciones de mitad de período En las redes sociales, en los periódicos y en los programas de radio y televisión, los argentinos han realizado un examen casi forense del lenguaje corporal de Messi durante el encuentro con Trump para analizar lo incómodo o cómodo que parecía durante el discurso del presidente estadounidense. El compromiso por décadas de Messi con la neutralidad política pareció ser en vano cuando argentinos de izquierda y derecha lo reclutaron en las filas del trumpismo. “Hasta el máximo ídolo nacional argentino es de derecha”, escribió en X Agustín Laje, un conocido intelectual argentino de derecha. El debate se extendió más allá de las fronteras de Argentina. Pero entre las figuras más notorias que politizaron el encuentro está Milei, quien, tras elogiar al campeón de fútbol durante años, parecía haber encontrado por fin la forma de utilizarlo como pólvora estelar contra sus enemigos de la izquierda.