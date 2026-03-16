Hallan cuerpo en descomposición en cerro al poniente de Saltillo

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para iniciar las primeras diligencias, mientras que personal del Cuerpo de Bomberos fue requerido para realizar las maniobras de recuperación del cadáver, debido a la complejidad del terreno.

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El hallazgo ocurrió alrededor de las 11:10 de la mañana, cuando una persona que realizaba ejercicio en la zona observó el cuerpo y dio aviso a través del número de emergencias 911, lo que activó la movilización de autoridades.

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado la mañana de este lunes en lo alto de un cerro ubicado entre las colonias Valle de San Antonio y San Vicente , al poniente de Saltillo, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de rescate.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presentaba un avanzado estado de putrefacción, por lo que se presume que llevaba varios días en el lugar. Las autoridades señalaron que, de manera preliminar, se trataría de una persona en situación de calle.

El cuerpo fue localizado recostado sobre la espalda, y vestía un pantalón negro y una chamarra del mismo color. En el sitio también se encontraron algunas prendas adicionales, presuntamente pertenecientes al mismo individuo.

Para recuperar el cadáver, los rescatistas utilizaron cuerdas y una canastilla, con las cuales lograron descenderlo desde la zona elevada hasta un punto accesible, donde posteriormente fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Será mediante la necropsia de ley que las autoridades determinen las causas del fallecimiento, así como otros datos que permitan establecer su identidad. También se busca confirmar si el hombre contaba con familiares que puedan reclamar el cuerpo.

OTRO HALLAZGO RECIENTE

Este caso se suma al hallazgo registrado apenas el domingo, pero al oriente de Saltillo cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del cuerpo de una mujer encontrado en circunstancias que, de acuerdo con las primeras evidencias, apuntan a un posible suicidio.

Debido al alto grado de descomposición que presentaba el cadáver, la víctima aún no ha sido identificada, por lo que la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para establecer su identidad.

Las autoridades informaron que actualmente se revisan bases de datos de personas desaparecidas, además de registros genéticos, con el objetivo de lograr la identificación plena de la mujer. Asimismo, los resultados de la necropsia permitirán determinar datos como la edad aproximada de la víctima y otros elementos clave para la investigación.